अंबाती रायडू के साथ खेले चुके पूर्व क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत, खेल जगत में शोक की लहर

Rajesh Banik: त्रिपुरा के पूर्व ऑलराउंडर राजेश बानिक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह 40 वर्ष के थे। उनके परिवार में माता-पिता और भाई हैं। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2002-03 सत्र में त्रिपुरा के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। उनकी गिनती राज्य के शीर्ष क्रिकेटर्स में होती थी। वह अंडर-19 राज्य टीम के चयनकर्ता भी थे। उनकी मौत से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर त्रिपुरा क्रिकेट संघ ने शोक व्यक्त किया है और अपने मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी है।