अंबाती रायडू के साथ खेले चुके पूर्व क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत, खेल जगत में शोक की लहर

Former Tripura Ranji Trophy Player Rajesh Banik Dies: त्रिपुरा के अगरतला स्थित कृष्णा नगर इलाके में 12 दिसंबर, 1984 को जन्मे राजेश बानिक ने 2002-03 सीजन में त्रिपुरा के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 01, 2025

Cricket Match

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajesh Banik: त्रिपुरा के पूर्व ऑलराउंडर राजेश बानिक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह 40 वर्ष के थे। उनके परिवार में माता-पिता और भाई हैं। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2002-03 सत्र में त्रिपुरा के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। उनकी गिनती राज्य के शीर्ष क्रिकेटर्स में होती थी। वह अंडर-19 राज्य टीम के चयनकर्ता भी थे। उनकी मौत से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर त्रिपुरा क्रिकेट संघ ने शोक व्यक्त किया है और अपने मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, त्रिपुरा के आनंदनगर में बाइक सवार राजेश बानिक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अगरतला के जीबीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

त्रिपुरा क्रिकेट संघ (Tripura Cricket Association) के सचिव सुब्रत देव ने कहा, ''यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर और अंडर-16 क्रिकेट टीम के चयनकर्ता को खो दिया है। हम उनके निधन से सदमे में हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

वहीं, त्रिपुरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स क्लब के सचिव अनिर्बान देब ने कहा, वह राज्य के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक थे। युवा प्रतिभा को पहचानने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। यही कारण है कि उन्हें अंडर-16 राज्य टीम के चयनकर्ताओं में से एक बनाया गया था।

अंडर-15 क्रिकेट में ली थी हैट्रिक

राजेश बानिक ने 2000 में मलेशिया में हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-15 क्रिकेट टूर्नामेंट में हांगकांग के खिलाफ हैट्रिक ली थी। भारत ने हांगकांग को 363 रनों से हराया था। भारत ने उस मुकाबले में 40 ओवर में 7 विकेट पर 403 रन बनाए थे और हांगकांग को 16.3 ओवर में 40 रन पर ऑलआउट कर दिया था। उस मैच में उन्होंने अंबाती रायडू ने 30 गेंद में 9 चौके संग 53 रन की पारी खेली थी।

Updated on:

01 Nov 2025 11:03 pm

Published on:

01 Nov 2025 10:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अंबाती रायडू के साथ खेले चुके पूर्व क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत, खेल जगत में शोक की लहर

