पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर ने अपनी टीम की लगाई क्लास, IPL खेल रहे युवा भारतीय के बारे में कही यह बात

पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत योग्यता के आधार पर टीम बनाता है, इसलिए सभी मैच जीतता है।

भारत•Mar 28, 2025 / 04:47 pm• satyabrat tripathi

Kamran Akmal lashed out at his Pakistan team: न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी-20 सीरीज 4-1 गंवाने वाली पाकिस्तान टीम को पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने अपनी टीम पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि आईपीएल में खेलने वाले युवा भारतीय क्रिकेट ही पाकिस्तान टीम को हराने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम प्रबंधन से आग्रह है कि पक्षपात के आधार पर नहीं, बल्कि भारत की तरह एक योग्य टीम तैयार करें।