लड़की ने लड़के को जड़ दिए थप्पड़, भारत-वेस्टइंडीज दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान का वीडियो वायरल

IND vs WI, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने जुझारूपन दिखाया और दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 121 रन का टारगेट दिया। हालांकि इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्टेडियम में मैच देख रही एक लड़की पास बैठे एक लड़के पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल ये थप्पड़ लड़की की तरफ से मजाकिए अंदाज में लड़के को लगाए गए।