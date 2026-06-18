ENG vs NZ: काला चश्मा पहनकर बल्लेबाजी के लिए उतरे ग्लेन फिलिप्स, जड़ा टेस्ट करियर का पहला शतक, मैदान पर लूट ली महफिल

इससे पहले पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर 291 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और डेवोन कॉनवे सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान टॉम लाथम अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 75 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर आउट हुए। हेनरी निकोल्स को 24 रनों के स्कोर पर जोश टंग ने पवेलियन भेजा। रचिन रविंद्र 51 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। 107 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने पांचवें विकेट के लिए 81 रन जोड़े।