ENG vs NZ: काला चश्मा पहनकर बल्लेबाजी के लिए उतरे ग्लेन फिलिप्स, जड़ा टेस्ट करियर का पहला शतक, मैदान पर लूट ली महफिल

ग्लेन फिलिप्स बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। (Photo: EspncricInfo)
Glenn Phillips Century, England vs New Zealand, 2nd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लंदन के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया।
फिलिप्स ने मात्र 133 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौकों की मदद से 100 रन पूरे किए। न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 391 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए। हालांकि फिलिप्स के शतक से ज्यादा उनके अनोखे अंदाज़ की चर्चा हो रही है। दरअसल, फिलिप्स मैच में काला सनग्लास पहनकर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की खतरनाक बाउंसरों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया।
67वें ओवर में सूरज की तेज रोशनी साइट स्क्रीन से टकराकर उनकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे गेंद साफ दिखाई नहीं दे रही थी। फिलिप्स ने तुरंत ड्रेसिंग रूम से सनग्लास मंगवाए और उन्हें पहनकर बल्लेबाजी जारी रखी। उनका यह फैसला फौरन चर्चा का विषय बन गया।
चश्मा लगाने के बाद आर्चर ने उन्हें शॉर्ट-पिच गेंदों से लगातार निशाना बनाया। पहली ही ऐसी गेंद कंधे पर लगी। इसके बाद आर्चर ने एक के बाद एक तेज बाउंसर फेंके। एक गेंद तो इतनी करीब से निकली कि फिलिप्स का संतुलन बिगड़ गया और वे पिच पर गिर पड़े। गिरने के तुरंत बाद फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, मुस्कुराए और 'थंब्स-अप' का इशारा किया। उनका यह आत्मविश्वास भरा अंदाज देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सहेली खिलाड़ी भी हंसने लगे।
इससे पहले पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर 291 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और डेवोन कॉनवे सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान टॉम लाथम अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 75 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर आउट हुए। हेनरी निकोल्स को 24 रनों के स्कोर पर जोश टंग ने पवेलियन भेजा। रचिन रविंद्र 51 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। 107 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने पांचवें विकेट के लिए 81 रन जोड़े।
सन्नी बेकर ने इस साझेदारी को तोड़ा और डेरिल मिचेल को 44 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। हालांकि, इसके बाद ब्लंडेल ने ग्लेन फिलिप्स संग मिलकर छठे विकेट के लिए महज 89 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी निभाई। ब्लंडेल ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। वहीं, फिलिप्स 74 गेंदों में 49 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। फिलिप्स अपनी इस पारी में 9 चौके लगा चुके हैं। नाथन स्मिथ 4 रन ही बना सके, जबकि काइल जेमिसन 6 रन बनाकर नाबाद हैं।
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