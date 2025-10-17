Patrika LogoSwitch to English

Happy Birthday Anil Kumble: अनिल कुंबले के नाम दर्ज हैं ये 3 बड़े रिकॉर्ड, जो कभी शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन भी नहीं बना सके

Anil Kumble Birthday: भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले आज अपना 55वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। उनके बर्थडे पर हम आपको उनकी तीन बड़ी उपलब्धियां बताते हैं, जो कभी अपने करियर में शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन भी हासिल नहीं कर सके।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2025

Anil Kumble Birthday

भारतीय टीम के साथ अनिल कुंबले। (फोटो सोर्स: IANS)

Anil Kumble Birthday: अनिल कुंबले आज 17 अक्‍टूबर को अपना 55वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन और अनिल कुंबले का नाम क्रिकेट इतिहास के महानतम स्पिनरों में शुमार किया जाता है। तीनों लगभग एक ही समय में खेले और अपनी-अपनी टीमों के सबसे बड़े मैच विनर के रूप में प्रतिष्ठित रहे। क्रिकेट इतिहास के पांच सफलतम गेंदबाजों में इन तीनों का नाम शुमार है। शेन वॉर्न और कुंबले लेग स्पिनर रहे तो मुथैया मुरलीधरन ऑफ स्पिनर थे। तीनों की अपनी-अपनी खासियत रही। तीनों में श्रेष्ठ कौन हैं? इस पर भी विशेषज्ञों के अपने-अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन, कुंबले ने अपने करियर में तीन ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो उन्हें वॉर्न और मुरलीधरन से अलग करती है।

टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट

अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में दिल्ली में खेले गए टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे। शेन वॉर्न और मुरलीधरन अपने पूरे करियर में कभी भी एक पारी में 10 विकेट नहीं ले सके।

14 टेस्ट मैचों में कप्तानी

टेस्ट टीम की कप्तानी करना किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। अनिल कुंबले ने 2007 से 2008 के बीच 14 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की थी। शेन वॉर्न और मुरलीधरन को कभी ये मौका नहीं मिला। शेन वॉर्न ने कुछ वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी, लेकिन टेस्ट में उन्हें कप्तानी का मौका कभी नहीं मिला। वहीं मुरलीधरन को श्रीलंका की कप्तानी का मौका कभी नहीं मिला था।

8वें नंबर पर नाबाद 110 रन की पारी

कुंबले ने 2007 में इंग्लैंड में द ओवल में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 110 रन की पारी खेली थी। वॉर्न और मुरलीधरन कभी अपने करियर में शतक नहीं लगा सके। ये तीन ऐसी उपलब्धियां हैं जो एक संपूर्ण क्रिकेटर के रूप में अनिल कुंबले के कद को वॉर्न और मुरलीधरन से अलग बनाती हैं।

132 टेस्ट में 619 विकेट

17 अक्टूबर 1970 को बेंगलुरु कर्नाटक में जन्मे महान स्पिनर अनिल कुंबले ने 20 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। कुंबले भारत के सफलतम गेंदबाज हैं। कुंबले ने 132 टेस्ट में 619 और 271 वनडे में 337 विकेट लिए हैं। क्रिकेट इतिहास के सफलतम गेंदबाजों में कुंबले का नाम चौथे नंबर पर है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी कुंबले चौथे स्थान पर हैं।

