हमारे सैनिक वापस नहीं लौटते और हम… हरभजन सिंह ने उठाई एशिया कप में भारत-पाक मैच के बहिष्कार की मांग

India vs Pakistan match boycott: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से खेलेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से आमना-सामना होगा। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत के मुंहतोड़ जवाब 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच विरोध बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। असदुद्दीन औवैसी और आदित्य ठाकरे के बाद अब पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भी भारत-पाक मैच के बहिष्कार की मांग उठाई है।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) में भारत बनाम पाकिस्तान के दो मैच भारतीय खिलाड़ियों के खेलने से इनकार करने के कारण रद्द होने के कुछ ही हफ्तों बाद हरभजन सिंह ने भारत-पाक क्रिकेट के बहिष्कार के अपने रुख को दोहराया है। शिखर धवन, युवराज सिंह, इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों ने WCL में पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ मना कर दिया था, जिससे सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। हालांकि, इसके तुरंत बाद एशिया कप 2025 का शेड्यूल घोषित कर दिया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं।
हरभजन सिंह ने इस विषय पर अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि हमारे सैनिक पाकिस्तान से देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच का कोई मतलब नहीं है, चाहे वह किसी भी मंच पर क्यों न हो? भज्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं? यह बहुत ही सरल बात है। मेरे लिए, जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता, जो कभी-कभी अपनी जान दे देता है और कभी घर नहीं लौटता, उसका बलिदान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। इसकी तुलना में क्रिकेट मैच बहुत छोटी बात है।
भज्जी ने आगे कहा कि हमारी सरकार का भी यही रुख है, 'खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते।' (खून और पसीना एक साथ नहीं रह सकते)। ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएं। जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, क्रिकेट बहुत छोटी बात है। देश हमेशा पहले आता है। हमारी जो भी पहचान है, वह इस देश की वजह से है। चाहे आप खिलाड़ी हों, अभिनेता हों या कोई और, कोई भी देश से बड़ा नहीं है।
हमारी सरहद पर भाई खड़े हुए हैं, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका हौसला देखो, वो कितना बड़ा दिल लेके वहां पर खड़े हुए हैं। जब वे घर वापस नहीं आते तो उनके परिवार पर क्या बीतती है और हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। इसके साथ ही भज्जी ने देश की मीडिया से आह्वान किया कि पाकिस्तान जो कुछ भी कहता या करता है उसका बहिष्कार करें।