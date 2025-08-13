हमारे सैनिक वापस नहीं लौटते और हम… हरभजन सिंह ने उठाई एशिया कप में भारत-पाक मैच के बहिष्कार की मांग

हरभजन सिंह ने इस विषय पर अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि हमारे सैनिक पाकिस्तान से देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच का कोई मतलब नहीं है, चाहे वह किसी भी मंच पर क्‍यों न हो? भज्‍जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं? यह बहुत ही सरल बात है। मेरे लिए, जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता, जो कभी-कभी अपनी जान दे देता है और कभी घर नहीं लौटता, उसका बलिदान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। इसकी तुलना में क्रिकेट मैच बहुत छोटी बात है।