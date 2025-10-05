ऑस्ट्रेलिया को मिला एक और विध्वंसक बल्लेबाज, वनडे में जड़ दिया तिहरा शतक, उड़ाए 35 छक्के, टूटे कई रिकॉर्ड्स

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे हरजस सिंह ने 74 गेंदों पर अपनी सेंचुकी पूरी की, लेकिन उसके बाद की 67 गेंदों में उन्होंने 214 रन ठोक दिए। 37वें ओवर में उन्होंने थॉमस मलन के ओवर में पांच छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने 10 बार तो इतने बड़े शॉट खेले कि गेंद सीधे मैदान से बाहर चली गईं। हरजस सिंह सिडनी फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विक्टर ट्रंपर ने 335 (1903) और फिल जाक्वेज ने 321 (2006) रनों की पारियां खेली थीं।