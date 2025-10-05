ऑस्ट्रेलिया को मिला एक और विध्वंसक बल्लेबाज, वनडे में जड़ दिया तिहरा शतक, उड़ाए 35 छक्के, टूटे कई रिकॉर्ड्स

हरजस सिंह (फोटो- ESPN Cricinfo)
Harjas Singh Smashed 35 Sixes: वर्ल्ड क्रिकेट की दिग्गज टीमें अभी ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज का तोड़ नहीं ढूंढ पाई हैं, उससे पहले कंगारुओं को एक और विध्वंसक बल्लेबाज मिल गया है। पूर्व अंडर 19 वर्ल्डकप चैंपियन हरजस सिंह ने शनिवार को वनडे मुकाबले में 141 गेंदों पर नाबाद 314 रनों की पारी खेल सनसनी मचा दी। इस दौरान उन्होंने 35 छक्के और 14 चौके लगाए। शनिवार को सिडनी प्रीमियर क्रिकेट की ग्रेड प्रतियोगिता में वेस्टर्न सबर्ब्स क्लब के लिए खेलते हुए हरजस ने 141 गेंदों पर नाबाद 314 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
उनकी यह पारी क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। यह सिर्फ सिडनी ग्रेड क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिमिटेड ओवर ग्रेड क्रिकेट में भी अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। 50 ओवर का यह मुकाबला वेस्टर्न सबर्ब्स और सिडनी के बीच खेला गया। वेस्टर्न सबर्ब्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर 483 रन बनाए। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर ग्रेड क्रिकेट में लिमिटेड ओवर फॉर्मेट का सबसे बड़ा स्कोर है।
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे हरजस सिंह ने 74 गेंदों पर अपनी सेंचुकी पूरी की, लेकिन उसके बाद की 67 गेंदों में उन्होंने 214 रन ठोक दिए। 37वें ओवर में उन्होंने थॉमस मलन के ओवर में पांच छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने 10 बार तो इतने बड़े शॉट खेले कि गेंद सीधे मैदान से बाहर चली गईं। हरजस सिंह सिडनी फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विक्टर ट्रंपर ने 335 (1903) और फिल जाक्वेज ने 321 (2006) रनों की पारियां खेली थीं।
हरजस सिंह ने अपनी पारी में 35 छक्के लगाए, जो न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट का रिकॉर्ड हैं। इससे पहले ट्रंपर ने अपनी पारी में 22 छक्के लगाकर इतिहास रचा था। हरजस सिंह ने उसे भी तोड़ दिया। हरजस सिंह 2024 अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य रहे हैं। 484 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी की टीम सिर्फ 287 रन पर सिमट गई। वेस्टर्न सबर्ब्स ने 196 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया।
