ऋषभ पंत बाहर, सैमसन की एंट्री, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में हर्षा भोगले ने इन्हें दी जगह

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
Harsha Bhogle picks India Squad for T20 World Cup 2026: आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर सभी टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। इस टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट फैंस में भी बड़ी उत्सुकता है। इसी कड़ी में मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया है, जिसका ऐलान उन्होंने क्रिकबज के एक शो में किया है। उन्होंने इस शो में टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के चयन को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की है।
हर्षा भोगले ने ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को चुना है। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में जगह नहीं दी है। उनका मानना है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का संयोजन भारतीय टीम में बेहतर संतुलन लाएगा। उन्होंने चोटिल हार्दिक पांड्या के ठीक होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि ऑलराउंडर की मौजूदगी से टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी। बता दें कि हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा सके थे।
हर्षा भोगले ने सूर्यकुमार यादव को आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया है, जबकि उप-कप्तान की जिम्मेदारी उन्होंने शुभमन गिल को सौंपी है। उन्होंने विकेट-कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन और जितेश शर्मा को टीम में जगह दी है। भारतीय टीम के मध्यक्रम के लिए उन्होंने तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे को चुना है। सबसे हैरानी की बात ऋषभ पंत को लेकर रही। उन्होंने इस अनुभवी विकेट-कीपर बल्लेबाज को स्क्वाड में जगह नहीं दी है।
जहां तक भारतीय टीम के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात है तो उन्होंने अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को चुना है। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल दिखाने की काबिलियत रखते हैं। स्पिन में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को स्क्वाड में जगह मिली है। तेज गेंदबाजी की बागडोर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के हाथों में होगी।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट-कीपर), जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग