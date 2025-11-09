Patrika LogoSwitch to English

Hong Kong Sixes का चैंपियन बना पाकिस्तान, जानें कहां रही टीम इंडिया, देखें सभी चैंपियंस की लिस्ट

Hong Sixes 2025 का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम सिर्फ भारतीय टीम से हारी। हालांकि दिनेश कार्तिक की अगुवाई में टीम इंडिया सिर्फ एक मैच जीत सकी और पूल C से बाहर होने के बाद बाउल ग्रुप में भी तीनों मुकाबले हार गई।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 09, 2025

Hong Kong Sixes 2025

टीम इंडिया और पाकिस्तान (फोटो- Hong Kong Sixes)

Hong Kong Sixes 2025 Final: हांगकांग सिक्सेस 2025 का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया है। कप्तान अब्बास अफरीदी ने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 14 साल के सूखे को खत्म कराया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने उन सभी टीमों को हराया, जिसने उनका मुकाबला हुआ लेकिन भारतीय टीम से हार गया। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रन से हराकर छठा खिताब अपने नाम कर लिया। कुवैत को उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा।

पाकिस्तान का टूर्नामेंट में प्रदर्शन

हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान का सामना पहले ही मुकाबले में कुवैत से हुआ, जहां उसने 4 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद टीम इंडिया ने उसे 2 रन से हराया। क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान ने 5 बार की चैंपियन साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में उसने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। फाइनल में अब्बास अफरीदी की टीम ने कुवैत को 43 रन से धो डाला।

टीम इंडिया का टूर्नामेंट में प्रदर्शन

दूसरी ओर भारतीय टीम ने भले ही पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया लेकिन उसके बाद वो एक जीत के लिए तरसती रही। पाकिस्तान को 2 रन से हराने के बाद टीम इंडिया को कुवैत ने 27 रन से हराया। इसके बाद UAE ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया। नेपाल ने दिनेश कार्तिक एंड कंपनी को 92 रनों से रौंदा। अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 48 रन से हराया। इस तरह भारतीय टीम बाउल ग्रुप में भी आखिरी स्थान पर रही।

हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीमें

पाकिस्तान (1992, 1997, 2001, 2002, 2011, 2025)
इंग्लैंड (1993, 1994, 2003, 2004, 2008)
साउथ अफ्रीका, (1995, 2006, 2009, 2012, 2017)
श्रीलंका (2007, 2024)
ऑस्ट्रेलिया (2010)
भारत (2005)
वेस्टइंडीज (1996)

09 Nov 2025 03:53 pm

