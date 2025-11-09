Hong Kong Sixes का चैंपियन बना पाकिस्तान, जानें कहां रही टीम इंडिया, देखें सभी चैंपियंस की लिस्ट

दूसरी ओर भारतीय टीम ने भले ही पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया लेकिन उसके बाद वो एक जीत के लिए तरसती रही। पाकिस्तान को 2 रन से हराने के बाद टीम इंडिया को कुवैत ने 27 रन से हराया। इसके बाद UAE ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया। नेपाल ने दिनेश कार्तिक एंड कंपनी को 92 रनों से रौंदा। अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 48 रन से हराया। इस तरह भारतीय टीम बाउल ग्रुप में भी आखिरी स्थान पर रही।