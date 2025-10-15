अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान को ICC ने दिया तगड़ा झटका, लगाया जुर्माना

Ibrahim Zadran: अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान पर मंगलवार को अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ उनकी टीम के तीसरे और अंतिम वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इब्राहिम को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, जोकि एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है।