अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान को ICC ने दिया तगड़ा झटका, लगाया जुर्माना

ICC ने आचार संहिता उल्लंघन के चलते अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान पर मैच फीस का 15 फीसदी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा है।

Satya Brat Tripathi

Oct 15, 2025

इब्राहिम जादरान, क्रिकेटर, अफगानिस्तान (Photo Credit- IANS)

Ibrahim Zadran: अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान पर मंगलवार को अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ उनकी टीम के तीसरे और अंतिम वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इब्राहिम को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, जोकि एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है।

यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर के दौरान घटी, जब आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस जाते समय इब्राहिम ने हताशा में कुछ उपकरण को टक्कर मार दी। मैच अधिकारियों ने उनके आचरण को आईसीसी के कोड का उल्लंघन माना, जो मैदान पर और बाहर सम्मान और अनुशासन के मानकों को बनाए रखना चाहता है।

आईसीसी ने स्पष्ट किया कि लेवल 1 के उल्लंघनों में कई तरह के दंड शामिल हैं। इनमें न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार और अधिकतम खिलाड़ी की मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना, साथ ही अपराध की गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी जोड़े जाते हैं।

इब्राहिम के मामले में उसके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है। यह 24 महीनों के भीतर उसका पहला अपराध है, जिसका अर्थ है कि जब तक वह निकट भविष्य में अतिरिक्त उल्लंघन नहीं करता, तब तक कोई और प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आईसीसी ने अपने बयान में कहा, "इब्राहिम ने अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।"

Published on:

15 Oct 2025 10:42 pm

अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान को ICC ने दिया तगड़ा झटका, लगाया जुर्माना

