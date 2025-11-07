Patrika LogoSwitch to English

आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप को लेकर लिया बड़ा फैसला, टीमों की संख्या में किया इजाफा

ICC बोर्ड की बैठक में 2029 में महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या आठ से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 07, 2025

World cup 2025

भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता (photo - EspnCricInfo)

ICC agrees to expand Women's World Cup 2029 to ten teams: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अपार सफलता के बाद बेहद अहम फैसला लिया है। दरअसल, दुबई में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक में 2029 में होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है। आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बोर्ड महिला वनडे वर्ल्ड कप की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है और टूर्नामेंट के अगले चरण में टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 तक करने पर सहमति व्यक्त की है।

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के उत्साहजनक नतीजे पर आईसीसी ने आगे कहा, करीब 3,00,000 प्रशंसकों ने स्टेडियम में इस टूर्नामेंट को देखा। इसने किसी भी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट लिए दर्शकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में ऑन-स्क्रीन दर्शकों के लिए नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, जिसमें भारत में करीब 50 करोड़ दर्शक थे।

IOC और LA28 के साथ भागीदारी की हुई समीक्षा

इस दौरान आईसीसी बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों (LA28) के साथ आईसीसी की चल रही भागीदारी की समीक्षा की, क्योंकि वैश्विक मल्टीस्पोर्ट परिदृश्य में क्रिकेट अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है।

आपको बता दें कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने शिकरत की थी। टूर्नामेंट का फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेल गया था। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 खिताब पर कब्जा जमाया था।

यशस्वी जायसवाल की बदल गई टीम, इस 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने ली उनकी जगह
क्रिकेट
Yashasvi Jaiswal

