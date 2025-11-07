आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप को लेकर लिया बड़ा फैसला, टीमों की संख्या में किया इजाफा

ICC agrees to expand Women's World Cup 2029 to ten teams: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अपार सफलता के बाद बेहद अहम फैसला लिया है। दरअसल, दुबई में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक में 2029 में होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है। आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बोर्ड महिला वनडे वर्ल्ड कप की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है और टूर्नामेंट के अगले चरण में टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 तक करने पर सहमति व्यक्त की है।