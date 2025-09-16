ICC खारिज करेगा PCB की मांग! …तो एशिया कप 2025 के सुपर-4 से पहले ही पाकिस्तान का बाहर होना तय

रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी की मांग के अनुरूप मैच अधिकारी को बदलना एक गलत मिसाल होगी। जबकि प्रथम दृष्टया 14 सितंबर रात दुबई में एशिया कप लीग मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद उठे विवाद में मैच रेफरी की कोई गंभीर भूमिका नहीं थी। पीसीबी भले ही भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से नाराज़ है, लेकिन मैच से पहले या बाद में विपक्षी टीम से हाथ मिलाना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है। यहां तक कि एमसीसी नियमावली के तहत भी नहीं। आईसीसी अपने जवाब में पीसीबी को यही बात समझा सकती है।