Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC खारिज करेगा PCB की मांग! …तो एशिया कप 2025 के सुपर-4 से पहले ही पाकिस्तान का बाहर होना तय

ICC likely to reject PCB request: आईसीसी मैच रेफरी पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के PCB अनुरोध को खारिज करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्‍तान की टीम का एशिया कप 2025 के सुपर-4 से पहले ही बाहर होना तय है, क्‍योंकि मांग नहीं माने जाने पर पीसीबी ने यूएई के खिलाफ मैच के बहिष्‍कार की धमकी दी है।

भारत

lokesh verma

Sep 16, 2025

ICC likely to reject PCB request
ICC likely to reject PCB request: पाकिस्‍तान टीम और आईसीसी अध्‍यक्ष जय शाह। (फोटो सोर्स: IANS)

ICC likely to reject PCB request: अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मैच रेफरी पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के अनुरोध को खारिज करने की तैयारी में है। रिपोर्ट की मानें तो आईसीसी एशिया कप के मैच रेफरी मामले में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की मांग को स्वीकार नहीं करने की तैयारी में है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आ सकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईसीसी अगर पीसीबी की मांग को खारिज करता है तो क्‍या पाकिस्‍तान यूएई के खिलाफ ग्रुप चरण का अपना आखिरी लीग मैच नहीं खेलेगा?

घटनाक्रम में पाइक्रॉफ्ट की भूमिका बहुत कम थी

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी के भीतर आम राय यह है कि हाथ मिलाने के घटना में पाइक्रॉफ्ट की बहुत कम भूमिका थी और हो सकता है कि उन्होंने बस पाकिस्तानी कप्तान को एक संदेश दिया हो, ताकि टॉस के समय एक कप्तान द्वारा दूसरे कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार करने की सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: श्रीलंका निस्सांका के तूफानी अर्धशतक की बदौलत हांगकांग को 4 विकेट से पीट सुपर-4 की दहलीज पर
क्रिकेट
SL vs HK Match Highlights

हाथ मिलाना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी की मांग के अनुरूप मैच अधिकारी को बदलना एक गलत मिसाल होगी। जबकि प्रथम दृष्टया 14 सितंबर रात दुबई में एशिया कप लीग मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद उठे विवाद में मैच रेफरी की कोई गंभीर भूमिका नहीं थी। पीसीबी भले ही भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से नाराज़ है, लेकिन मैच से पहले या बाद में विपक्षी टीम से हाथ मिलाना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है। यहां तक कि एमसीसी नियमावली के तहत भी नहीं। आईसीसी अपने जवाब में पीसीबी को यही बात समझा सकती है।

 संयोग से पाइक्रॉफ्ट ही पाक के अगले मैच में रेफरी

इस घटनाक्रम से एशिया कप को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। संयोग से पाइक्रॉफ्ट 17 सितंबर को होने वाले इस मैच के लिए मैच अधिकारी हैं।

पीसीबी ने लगाया है ये आरोप

पीसीबी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करना खिलाड़ियों की आचार संहिता का उल्लंघन है। पीसीबी के अध्यक्ष नक़वी ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से जुड़े नियमों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है।

...तो पाकिस्‍तान टीम हो जाएगी बाहर

अब सवाल ये है कि अगर पीसीबी की मांग खारिज की जाती है तो क्‍या होगा? पीसीबी ने यूएई के खिलाफ अपने ग्रुप चरण के मैच में रेफरी को बदलने की मांग करते मैच का बहिष्‍कार करने की धमकी दी है। अगर पाकिस्‍तान की टीम इस मैच का बहिष्‍कार करती है तो वह सुपर-4 से पहले ही एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगी और यूएई को वॉक ओवर मिलने पर वह सुपर-4 में पहुंच जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

16 Sept 2025 08:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC खारिज करेगा PCB की मांग! …तो एशिया कप 2025 के सुपर-4 से पहले ही पाकिस्तान का बाहर होना तय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.