ICC खारिज करेगा PCB की मांग! …तो एशिया कप 2025 के सुपर-4 से पहले ही पाकिस्तान का बाहर होना तय

ICC likely to reject PCB request: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मैच रेफरी पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के अनुरोध को खारिज करने की तैयारी में है। रिपोर्ट की मानें तो आईसीसी एशिया कप के मैच रेफरी मामले में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की मांग को स्वीकार नहीं करने की तैयारी में है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आ सकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईसीसी अगर पीसीबी की मांग को खारिज करता है तो क्या पाकिस्तान यूएई के खिलाफ ग्रुप चरण का अपना आखिरी लीग मैच नहीं खेलेगा?
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी के भीतर आम राय यह है कि हाथ मिलाने के घटना में पाइक्रॉफ्ट की बहुत कम भूमिका थी और हो सकता है कि उन्होंने बस पाकिस्तानी कप्तान को एक संदेश दिया हो, ताकि टॉस के समय एक कप्तान द्वारा दूसरे कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार करने की सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जा सके।
रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी की मांग के अनुरूप मैच अधिकारी को बदलना एक गलत मिसाल होगी। जबकि प्रथम दृष्टया 14 सितंबर रात दुबई में एशिया कप लीग मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद उठे विवाद में मैच रेफरी की कोई गंभीर भूमिका नहीं थी। पीसीबी भले ही भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से नाराज़ है, लेकिन मैच से पहले या बाद में विपक्षी टीम से हाथ मिलाना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है। यहां तक कि एमसीसी नियमावली के तहत भी नहीं। आईसीसी अपने जवाब में पीसीबी को यही बात समझा सकती है।
इस घटनाक्रम से एशिया कप को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। संयोग से पाइक्रॉफ्ट 17 सितंबर को होने वाले इस मैच के लिए मैच अधिकारी हैं।
पीसीबी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करना खिलाड़ियों की आचार संहिता का उल्लंघन है। पीसीबी के अध्यक्ष नक़वी ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से जुड़े नियमों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है।
अब सवाल ये है कि अगर पीसीबी की मांग खारिज की जाती है तो क्या होगा? पीसीबी ने यूएई के खिलाफ अपने ग्रुप चरण के मैच में रेफरी को बदलने की मांग करते मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी है। अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच का बहिष्कार करती है तो वह सुपर-4 से पहले ही एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगी और यूएई को वॉक ओवर मिलने पर वह सुपर-4 में पहुंच जाएगी।