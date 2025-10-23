ICC Rankings: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज जीत लगाई छलांग, जानें हार के बाद भारत की स्थिति

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
ICC Men's ODI Team Rankings: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के पहले मैच भारत को 7 विकेट और दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हराया था, जिसकी बदौलत मेजबान टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम रैंकिंग में सुधार हुआ है, जबकि एक अन्य टीम न्यूजीलैंड को नुकसान उठाना पड़ा है।
भारत के खिलाफ लगातार दो वनडे मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग में उछाल आया है। ऑस्ट्रेलिया एक स्थान के सुधार के साथ अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे नंबर पर पहुंचने से न्यूजीलैंड को नुकसान उठाना पड़ा है। न्यूजीलैंड अब एक पायदान लुढ़क तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज गंवानी पड़ी है, हालांकि दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लगातार दो वनडे मैचों में हार के बावजूद भारत आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में टॉप पर काबिज है। हालांकि हार से भारत की रेटिंग पर असर पड़ा है। अब भारत की रेटिंग 121 है। दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग बढ़कर 110 हो गई है और अब रैंकिंग में टीम नंबर दो पर काबिज हो गई है।
आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैकिंग में भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पहुंच गई है। इस मामले में श्रीलंका चौथे, पाकिस्तान 5वें, साउथ अफ्रीका छठे, अफगानिस्तान 7वें, इंग्लैंड 8वें, वेस्टइंडीज 9वें और बांग्लादेश 10वें नंबर पर काबिज है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग