ICC Rankings: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज जीत लगाई छलांग, जानें हार के बाद भारत की स्थिति

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज गंवानी पड़ी है, हालांकि दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लगातार दो वनडे मैचों में हार के बावजूद भारत आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में टॉप पर काबिज है। हालांकि हार से भारत की रेटिंग पर असर पड़ा है। अब भारत की रेटिंग 121 है। दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग बढ़कर 110 हो गई है और अब रैंकिंग में टीम नंबर दो पर काबिज हो गई है।