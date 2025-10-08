Patrika LogoSwitch to English

ICC Men’s Test Rankings: जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, सिराज-जडेजा ने लगाई छलांग

ICC Men’s Test Rankings: आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी ताजा पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बने हुए हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2025

Mohammed Siraj

मोहम्मद सिराज, भारतीय तेज गेंदबाज (Photo Credit - IANS)

ICC Men’s Test Rankings: आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी ताजा पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बने हुए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया समाप्त दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए थे। वहीं, मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबले में 7 विकेट चटकाए थे। इस शानदार प्रदर्शन के चलते मोहम्मद सिराज तीन स्थान के सुधार के साथ अब आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 12वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। साथ ही मोहम्मद सिराज अपने टेस्ट करियर की सबसे बेहतर रेटिंग प्वाइंट 718 हासिल कर ली है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 4 विकेट चटकाने का इनाम भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को भी मिला है। अब वह 7 पायदान चढ़कर 21वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। आईसीसी के टॉप-10 गेंदबाजों में शीर्ष पर काबिज जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड काबिज हैं।

इसके बाद छठे नंबर पर पाकिस्तान के नोमान अली, 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड, 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के नाथन ल्योन, 9वें पायदान पर साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन और 10वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क अपना स्थान बचाए रखने में कामयाब रहे हैं।

आईसीसी मेंस टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग

आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट शीर्ष पर बरकरार हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के टेम्बा बावुमा और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस 1-1 स्थान चढ़कर क्रमशः 5वें और छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को नुकसान उठाना पड़ा है और वह दो पायदान लुढ़क 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में नाबाद शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने बल्लेबाजी रैंकिंग में छह स्थान की छलांग लगाई है। अब वह 25वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। अहमदाबाद टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल 4 पायदान चढ़कर 35वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वाशिंगटन सुंदर 3 स्थान के सुधार के साथ 58वें नंबर पर हैं।

आईसीसी मेंस टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग

आईसीसी मेंस टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रवींद्र जडेजा शीर्ष पर काबिज हैं, वहीं वाशिंगटन सुंदर 4 पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी, वेस्टइंडीज के शमार जोसेफ, साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश और कगिसो रबाड़ा क्रमशः 1-1 स्थान लुढ़क 12वें, 13वें, 14वें और 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

Updated on:

08 Oct 2025 04:37 pm

Published on:

08 Oct 2025 04:32 pm

