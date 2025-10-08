ICC Men’s Test Rankings: जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, सिराज-जडेजा ने लगाई छलांग

ICC Men’s Test Rankings: आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी ताजा पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बने हुए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया समाप्त दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए थे। वहीं, मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबले में 7 विकेट चटकाए थे। इस शानदार प्रदर्शन के चलते मोहम्मद सिराज तीन स्थान के सुधार के साथ अब आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 12वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। साथ ही मोहम्मद सिराज अपने टेस्ट करियर की सबसे बेहतर रेटिंग प्वाइंट 718 हासिल कर ली है।