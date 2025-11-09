Patrika LogoSwitch to English

ओलंपिक में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ICC के इस नियम के चलते नहीं खेल पाएगा पाक, टॉप 5 रैंक में होने के बावजूद न्यूजीलैंड भी बाहर

ओलिंपिक क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित क्षेत्रीय योग्यता प्रणाली के तहत एशिया, ओशिनिया, यूरोप, और अफ्रीका की टॉप रैंक वाली टीमें स्वतः क्वालिफाई करेंगी। मेजबान देश होने के नाते अमेरिका को भी सीधा प्रवेश मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 09, 2025

ओलंपिक 2028 में भारत और पाकिस्तान का मुक़ाबला देखने नहीं मिलेगा। (Photo - BCCI/x)

ICC Olympic 2028 qualification scenario: अमेरिका के लॉस एंजिल्स (LA) में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2028 में करीब 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक में छह टीमें हिस्सा लेंगी और यह टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुक़ाबला फैंस को नहीं देखने मिलेगा। इसकी बड़ी वजह ओलिंपिक क्वालिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का नया नियम है।

वेस्टइंडीज की उम्मीदों को भी झटका

आईसीसी के नए क्वालिफिकेशन नियम के चलते पाकिस्तान का ओलिंपिक खेलना बेहद मुसकिल है। पाक के अलावा वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। आईसीसी ने दुबई में हुई अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में केवल छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी। यह चयन आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर नहीं होगा, बल्कि ओलिंपिक क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित क्षेत्रीय योग्यता प्रणाली के तहत किया जाएगा। इस नियम के मुताबिक एशिया, ओशिनिया, यूरोप, और अफ्रीका की टॉप रैंक वाली टीमें स्वतः क्वालिफाई करेंगी। मेजबान देश होने के नाते अमेरिका को भी सीधा प्रवेश मिलेगा, जिससे वेस्टइंडीज की उम्मीदों को भी झटका लग सकता है।

भारत समेत ये टीमें करेंगी क्वालिफाई

इस नियम के तहत एशिया से सिर्फ एक टीम को सीधा स्थान मिलेगा और मौजूदा हालात में वह टीम भारत होगी, जो इस समय टी20 रैंकिंग में नंबर एक पर है। ऐसे में पाकिस्तान को ओलंपिक में शामिल होने के लिए या तो ग्लोबल क्वालिफायर जीतना होगा या आईसीसी को एशिया से दो टीमों को अनुमति देनी होगी। वर्तमान टी-20 रैंकिंग के आधार पर, भारत (एशिया), ऑस्ट्रेलिया (ओशिनिया), ग्रेट ब्रिटेन (यूरोप), और दक्षिण अफ्रीका (अफ्रीका) क्वालिफाई करेंगे। अमेरिका मेजबान के रूप में हिस्सा लेगा।

न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान का खेलना मुसकिल

न्यूजीलैंड वर्तमान में टी-20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। लेकिन ओशिनिया क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा, ऐसे में उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह, पाकिस्तान (सातवें स्थान पर) और श्रीलंका (आठवें स्थान पर) को एशिया क्षेत्र से भारत के सामने जगह नहीं मिलेगी। वहीं महिला टीमों की क्वालिफिकेशन 2026 टी-20 विश्व कप रैंकिंग से तय होगी।

ओलंपिक में क्रिकेट की नई शुरुआत

आईसीसी के अनुसार, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट के कुल 28 मैच 12 जुलाई से खेले जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब क्रिकेट किसी इतने बड़े बहु-खेल आयोजन का हिस्सा बनेगा। आईसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'एलए 2028 में पुरुष और महिला टी20 टूर्नामेंट होंगे, जिनमें कुल 28 मैच शामिल होंगे।'

क्रिकेट का ओलंपिक इतिहास

ओलिंपिक में क्रिकेट केवल एक बार शामिल हुआ था। ओलिंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी। इससे पहले क्रिकेट 1900 के पेरिस ओलिंपिक में शामिल हुआ था। तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड और फ्रांस ने सिल्वर मेडल जीता था। दोनों टीमों के बीच केवल एक ही मैच खेला गया था और इसी मैच को फाइनल घोषित कर दिया गया था।

IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी
क्रिकेट
Dhruv Jurel

Updated on:

09 Nov 2025 12:24 pm

Published on:

09 Nov 2025 12:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ओलंपिक में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ICC के इस नियम के चलते नहीं खेल पाएगा पाक, टॉप 5 रैंक में होने के बावजूद न्यूजीलैंड भी बाहर

