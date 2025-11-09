ओलंपिक में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ICC के इस नियम के चलते नहीं खेल पाएगा पाक, टॉप 5 रैंक में होने के बावजूद न्यूजीलैंड भी बाहर

आईसीसी के नए क्वालिफिकेशन नियम के चलते पाकिस्तान का ओलिंपिक खेलना बेहद मुसकिल है। पाक के अलावा वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। आईसीसी ने दुबई में हुई अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में केवल छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी। यह चयन आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर नहीं होगा, बल्कि ओलिंपिक क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित क्षेत्रीय योग्यता प्रणाली के तहत किया जाएगा। इस नियम के मुताबिक एशिया, ओशिनिया, यूरोप, और अफ्रीका की टॉप रैंक वाली टीमें स्वतः क्वालिफाई करेंगी। मेजबान देश होने के नाते अमेरिका को भी सीधा प्रवेश मिलेगा, जिससे वेस्टइंडीज की उम्मीदों को भी झटका लग सकता है।