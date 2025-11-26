Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा के लिए गुड न्यूज, हार से निराश फैंस के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी ये खबर

अनुभवी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा एक बार फिर आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर काबिज हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 26, 2025

Rohit Sharma ODI Record

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)

ICC Rankings: साउथ अफ्रीका से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप झेलनी वाली भारतीय टीम के प्रशंसकों के लिए बुधवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अनुभवी क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट कोहली और शुभमन गिल अपने स्थान पर पूर्व की भांति बरकरार हैं। हालाकि वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, भारत के श्रेयस अय्यर और श्रीलंका के चरिथ असलंका को नुकसान उठाना पड़ा है। डेरिल मिचेल एक स्थान लुढ़क दूसरे नंबर पर है, जबकि श्रेयस अय्यर और चरिथ असलंका एक-एक पायदान फिसल क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज के शाई होप 2 पायदान की छलांग के साथ अब 8वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। भारत के अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली और शुभमन गिल क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर बरकरार हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के केएल राहुल क्रमशः छठे और 16वें स्थान पर काबिज हैं।

T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा ने पहली बार T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया है। सिकंदर रज़ा श्रीलंका और मेज़बान पाकिस्तान के साथ चल रही ट्राई सीरीज में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया हैं। उनका यह प्रदर्शन पाकिस्तान के सैम अयूब को पछाड़ने के लिए पर्याप्त था। सैम अयूब अब एक स्थान फिसलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज एक पायदान चढ़कर 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। T20I ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में हार्दिक पंड्या एक मात्र भारतीय क्रिकेटर है। हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर काबिज है। भारतीय के अक्षर पटेल टी-20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 11वें नंबर बरकरार हैं।

टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में मिचेल स्टार्क की लंबी छलांग

आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क चार पायदान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बॉलिंग रेटिंग हासिल की है। वहीं बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम चार स्थान की छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए। फिलहाल आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में भारतीय स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक पायदान चढ़कर अब 11वें नंबर पर पहुंच गए है। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा एक स्थान लुढ़क छठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दो पायदान फिसलकर 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड और नाथन ल्योन एक-एक स्थान लुढ़क क्रमशः 8वें और 9वें नंबर पर हैं।

ये भी पढ़ें

गौतम गंभीर ने अपने बयान से मचाई सनसनी, बताया किन खिलाड़ियों की टेस्ट टीम में नहीं है जरूरत
क्रिकेट
Team India Head Coach Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

26 Nov 2025 07:10 pm

Published on:

26 Nov 2025 07:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा के लिए गुड न्यूज, हार से निराश फैंस के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी ये खबर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

चेतेश्वर पुजारा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, रेप के आरोपी साले ने की आत्महत्या

ससेक्स के लिए खेलने के दौरान चेतेश्वर पुजारा (फोटो- IANS)
क्रिकेट

IND vs SA: ‘गिड़गिड़ाने वाले’ कमेंट पर मचा बवाल, अब साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बवुमा ने कही ये बात

Temba Bavuma
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने अपने बयान से मचाई सनसनी, बताया किन खिलाड़ियों की टेस्ट टीम में नहीं है जरूरत

Team India Head Coach Gautam Gambhir
क्रिकेट

SMT 2025: IPL 2026 से पहले CSK के बल्लेबाज ने मचाया गदर, 31 गेंद में ठोका शतक

Urvil Patel
क्रिकेट

मार्को यानसन ने बताया अपने कोच का प्लान, इस वजह से टीम इंडिया का हुआ सूपड़ा साफ!

IND vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.