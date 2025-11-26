रोहित शर्मा के लिए गुड न्यूज, हार से निराश फैंस के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी ये खबर

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)
ICC Rankings: साउथ अफ्रीका से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप झेलनी वाली भारतीय टीम के प्रशंसकों के लिए बुधवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अनुभवी क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट कोहली और शुभमन गिल अपने स्थान पर पूर्व की भांति बरकरार हैं। हालाकि वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, भारत के श्रेयस अय्यर और श्रीलंका के चरिथ असलंका को नुकसान उठाना पड़ा है। डेरिल मिचेल एक स्थान लुढ़क दूसरे नंबर पर है, जबकि श्रेयस अय्यर और चरिथ असलंका एक-एक पायदान फिसल क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज के शाई होप 2 पायदान की छलांग के साथ अब 8वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। भारत के अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली और शुभमन गिल क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर बरकरार हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के केएल राहुल क्रमशः छठे और 16वें स्थान पर काबिज हैं।
जिम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा ने पहली बार T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया है। सिकंदर रज़ा श्रीलंका और मेज़बान पाकिस्तान के साथ चल रही ट्राई सीरीज में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया हैं। उनका यह प्रदर्शन पाकिस्तान के सैम अयूब को पछाड़ने के लिए पर्याप्त था। सैम अयूब अब एक स्थान फिसलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज एक पायदान चढ़कर 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। T20I ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में हार्दिक पंड्या एक मात्र भारतीय क्रिकेटर है। हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर काबिज है। भारतीय के अक्षर पटेल टी-20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 11वें नंबर बरकरार हैं।
आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क चार पायदान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बॉलिंग रेटिंग हासिल की है। वहीं बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम चार स्थान की छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए। फिलहाल आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में भारतीय स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक पायदान चढ़कर अब 11वें नंबर पर पहुंच गए है। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा एक स्थान लुढ़क छठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दो पायदान फिसलकर 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड और नाथन ल्योन एक-एक स्थान लुढ़क क्रमशः 8वें और 9वें नंबर पर हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग