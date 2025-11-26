रोहित शर्मा के लिए गुड न्यूज, हार से निराश फैंस के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी ये खबर

ICC Rankings: साउथ अफ्रीका से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप झेलनी वाली भारतीय टीम के प्रशंसकों के लिए बुधवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अनुभवी क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट कोहली और शुभमन गिल अपने स्थान पर पूर्व की भांति बरकरार हैं। हालाकि वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, भारत के श्रेयस अय्यर और श्रीलंका के चरिथ असलंका को नुकसान उठाना पड़ा है। डेरिल मिचेल एक स्थान लुढ़क दूसरे नंबर पर है, जबकि श्रेयस अय्यर और चरिथ असलंका एक-एक पायदान फिसल क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज के शाई होप 2 पायदान की छलांग के साथ अब 8वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। भारत के अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली और शुभमन गिल क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर बरकरार हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के केएल राहुल क्रमशः छठे और 16वें स्थान पर काबिज हैं।