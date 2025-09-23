Patrika LogoSwitch to English

ICC Women’s ODI Rankings: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, स्मृति मंधाना का जलवा कायम

ICC Women’s ODI Rankings: स्मृति मंधाना ने भारतीय सरजमीं पर हाल ही में समाप्त तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो शतक ठोके थे। इसकी बदौलत महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना का जलवा कायम है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 23, 2025

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana (Photo Credit- BCCI Women)

ICC Women’s ODI Rankings: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया समाप्त सीरीज में दमदार प्रदर्शन के चलते जहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना का जलवा कायम है, वहीं दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी रैंगिंग में दो स्थान की छलांग लगाकर टॉप-5 में शामिल हो गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने करियर के सर्वोच्च रेटिंग पॉइंट्स 818 के साथ वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है, जबकि दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में 5वें नंबर पर है।

स्मृति मंधाना ने भारतीय सरजमीं पर हाल ही में समाप्त तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो शतक ठोके थे। हालांकि 30 सितंबर से गुवाहाटी में शुरू होने जा रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को मेहमानों से 2-1 से सीरीज गंवानी पड़ी।

महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग

ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और तंजीम ब्रित्ज ने भी सुधार किया है। बेथ मूनी दो स्थान की छलांग के साथ तीसरे नंबर पर जबकि तंजीम ब्रित्ज 15 स्थान के सुधार के साथ छठे नंबर पर काबिज हो गई हैं। साउथ अफ्रीका की मारिजाने काप ने 2 पायदान चढ़कर टॉप-10 में वापसी की है। वहीं साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को 1-1 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। अब लौरा वोल्वार्ड्ट महिला बल्लेबाजी रैकिंग में चौथे, एलिस पेरी 5वें और चमारी अट्टापट्टू 10वें नंबर पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी रैंकिंग में छह पायदान चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सिदरा अमीन ने 10 स्थान की छलांग लगाते हुए 13वें नंबर पर पहुंच गई हैं। भारत की हरमनप्रीत कौर दो स्थान लुढ़क 14वें नंबर पहुंच गई हैं। इंग्लैंड की नैट-साइवर ब्रंट दूसरे नंबर पर बरकरार है।

महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग

महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन टॉप पर बरकरार हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू एक पायदान चढ़कर 7वें नंबर पर काबिज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलाना किंग तीन स्थान लुढ़क 8वें नंबर पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा के अलावा महिला वनडे बॉलिंग के टॉप-10 में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है।

महिला वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग

महिला वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के एश्ले गार्डनर टॉप पर बरकरार हैं। मारिजाने काप एक स्थान सुधार के साथ दूसरे नंबर पर है, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू एक स्थान लुढ़क तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा चौथे पायदान पर अपना स्थान बचाए रखने में सफल रही हैं, जोकि वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में शामिल एक मात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।

ICC Women's ODI Rankings: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, स्मृति मंधाना का जलवा कायम

