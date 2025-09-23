ICC Women’s ODI Rankings: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, स्मृति मंधाना का जलवा कायम

ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और तंजीम ब्रित्ज ने भी सुधार किया है। बेथ मूनी दो स्थान की छलांग के साथ तीसरे नंबर पर जबकि तंजीम ब्रित्ज 15 स्थान के सुधार के साथ छठे नंबर पर काबिज हो गई हैं। साउथ अफ्रीका की मारिजाने काप ने 2 पायदान चढ़कर टॉप-10 में वापसी की है। वहीं साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को 1-1 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। अब लौरा वोल्वार्ड्ट महिला बल्लेबाजी रैकिंग में चौथे, एलिस पेरी 5वें और चमारी अट्टापट्टू 10वें नंबर पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी रैंकिंग में छह पायदान चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सिदरा अमीन ने 10 स्थान की छलांग लगाते हुए 13वें नंबर पर पहुंच गई हैं। भारत की हरमनप्रीत कौर दो स्थान लुढ़क 14वें नंबर पहुंच गई हैं। इंग्लैंड की नैट-साइवर ब्रंट दूसरे नंबर पर बरकरार है।