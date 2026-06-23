Women’s T20 World Cup 2026 में आज होंगे 3 मुकाबले और हो जाएगा 4 टीमों के भाग्य का फैसला, जानें पूरी डिटेल्स

आज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड लगातार दो मैच हारने के बाद जीत की पटरी पर लौटी है, लेकिन अगर आज नहीं जीतती है तो उसके अंतिम चार में पहुंचने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी ओर, स्कॉटलैंड हारती है तो उसके लिए भी टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा। मतलब इस एक मैच से दो टीमों के भाग्य का फैसला होगा। ऐसे में आज के तीन मुकाबलों से 4 टीमों के भाग्य का फैसला होना लगभग तय है।