महिला वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया-भारत की भिड़ंत, ये टीम जीतते ही हासिल कर लेगी सेमीफाइनल का टिकट! समझें पूरा गणित

भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC Women’s World Cup 2025 Australia Semi Final Scenario: महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज रविवार 12 अक्टूबर को 13वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की लय वापस हासिल करने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। हालांकि, भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों 3 विकेट से हार मिली। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मैच मैच बारिश से धुल गया। उसने तीसरे मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया था। आज ऑस्ट्रेलिया के पास टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने का मौका भी है।
भारत 3 में से 2 मुकाबले जीतकर महिला वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है। अगर वह आज जीत दर्ज करने में सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को हरा देती है तो वह 7 अंकों के साथ न केवल शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लेगी, बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लेगी, क्योंकि पिछले महिला विश्व कप में 7 अंक हासिल करने वाली टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।
इस मुकाबले में भारत को स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी। ऋचा घोष पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर चुकी हैं। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और स्नेह राणा विपक्षी खेमे को परेशान कर सकती हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया को बेथ मूनी और एशले गार्डनर से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में अलाना किंग और किम गार्थ भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती हैं।
विशाखापट्टनम के इसी मैदान पर भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले के दौरान स्विंग और टर्न देखने को मिला थी। मैच के दौरान रविवार को यहां बारिश की आशंका नहीं है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस विश्व कप के अधिकांश मैदानों की तरह यहां भी काफी नमी रहेगी। शाम को मैदान पर ओस नजर आएगी, जिससे टॉस के समय टीमों के फैसले पर असर पड़ सकता है।
बता दें कि भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच अब तक कुल 59 एकदिवसीय मुकाबले खेले गए हैं। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं, भारतीय टीम सिर्फ 11 मैच ही जीत सकी है। इस तरह अभी तक कंगारू महिला टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहा है।
