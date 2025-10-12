महिला वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया-भारत की भिड़ंत, ये टीम जीतते ही हासिल कर लेगी सेमीफाइनल का टिकट! समझें पूरा गणित

ICC Women’s World Cup 2025 Australia Semi Final Scenario: महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज रविवार 12 अक्टूबर को 13वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की लय वापस हासिल करने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। हालांकि, भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों 3 विकेट से हार मिली। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मैच मैच बारिश से धुल गया। उसने तीसरे मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया था। आज ऑस्ट्रेलिया के पास टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने का मौका भी है।