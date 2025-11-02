Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Women’s World Cup Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया से टूट गया 43 साल पुराना रिकॉर्ड, दर्ज हुआ अनचाहा आंकड़ा

India W vs Australia W: मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें खिताबी मुकाबले के लिए आमने सामने हैं लेकिन शुरुआत टीम इंडिया की टॉस हारने के साथ हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 02, 2025

Team India

भारत की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

INDW vs SAW, World Cup 2025 FInal: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 का खिताबे मुकाबले में उतरते ही भारतीय टीम ने अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस हार गईं, जो इस टूर्नामेंट के 9वें मैच में उनकी 8वीं टॉस हार है। इस तरह उन्होंने अपने ही 43 साल पुराने रिकॉर्ड को चोड़ दिया। भारतीय टीम ने लीग स्टेज में 7 मैच खेले थे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मिलाकर कुल 9 मैच हुए। इससे पहले 1982 खेले गए वनडे वर्ल्डकप में भारतीय टीम की कप्तान 12 में से 8 टॉस हार गई थीं।

2 घंटे देरी से हुआ टॉस

मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला वनडे विश्व कप का फाइनल बारिश के चलते देरी से शुरू हुआ। हरमनप्रीत कौर टॉस हार गईं और लौरा वोल्वार्ड्ट पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरीं। मैच से पहले दोपहर के आसपास हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को कवर कर दिया। टॉस के ठीक पहले एक बार फिर तेज बारिश हुई, जिससे मैच 2 घंटे लेट हो गया।

वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। 1982 के वर्ल्डकप में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान 13 में से 9 टॉस हार गई थीं। 2025 में हरमनप्रीत कौर 9 में से 8 टॉस हार गई हैं। साउथ अफ्रीकी महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट भी इस वर्ल्डकप में 7 टॉस हार चुकी हैं। साल 2000 में श्रीलंका ने 7 में से सातों टॉस गंवाए थे।

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार अपने घर पर वर्ल्डकप का फाइनल खेल रही है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2005 और 2017 का खिताबी मुकाबला खेला था लेकिन दोनों विश्वकप भारत के बाहर आयोजित हुए थे। इस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप इंग्लैंड को बुरी तरह अंतिम 4 में ढेर कर के आ रही है, जिनके हौसले बुलंद हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

02 Nov 2025 05:15 pm

Published on:

02 Nov 2025 05:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Women’s World Cup Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया से टूट गया 43 साल पुराना रिकॉर्ड, दर्ज हुआ अनचाहा आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

होबार्ट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत, छठे नंबर पर आकर सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीन लिया जीत

Washington sunder
क्रिकेट

IND vs AUS: वापसी करते ही अर्शदीप ने साबित किया, क्यों हैं हर्षित राणा से बेहतर, उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर

Arshdeep singh ind vs aus 3rd t20 2025
क्रिकेट

ICC Women’s World Cup Final: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यहां देखें

क्रिकेट

IND A vs SA A: भारत ने ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

IND A vs SA A 1st Unofficial Test Highlights
क्रिकेट

AUS vs IND: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर, देखें प्लेइंग 11

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.