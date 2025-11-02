ICC Women’s World Cup Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया से टूट गया 43 साल पुराना रिकॉर्ड, दर्ज हुआ अनचाहा आंकड़ा

भारत की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
INDW vs SAW, World Cup 2025 FInal: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 का खिताबे मुकाबले में उतरते ही भारतीय टीम ने अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस हार गईं, जो इस टूर्नामेंट के 9वें मैच में उनकी 8वीं टॉस हार है। इस तरह उन्होंने अपने ही 43 साल पुराने रिकॉर्ड को चोड़ दिया। भारतीय टीम ने लीग स्टेज में 7 मैच खेले थे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मिलाकर कुल 9 मैच हुए। इससे पहले 1982 खेले गए वनडे वर्ल्डकप में भारतीय टीम की कप्तान 12 में से 8 टॉस हार गई थीं।
मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला वनडे विश्व कप का फाइनल बारिश के चलते देरी से शुरू हुआ। हरमनप्रीत कौर टॉस हार गईं और लौरा वोल्वार्ड्ट पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरीं। मैच से पहले दोपहर के आसपास हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को कवर कर दिया। टॉस के ठीक पहले एक बार फिर तेज बारिश हुई, जिससे मैच 2 घंटे लेट हो गया।
वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। 1982 के वर्ल्डकप में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान 13 में से 9 टॉस हार गई थीं। 2025 में हरमनप्रीत कौर 9 में से 8 टॉस हार गई हैं। साउथ अफ्रीकी महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट भी इस वर्ल्डकप में 7 टॉस हार चुकी हैं। साल 2000 में श्रीलंका ने 7 में से सातों टॉस गंवाए थे।
बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार अपने घर पर वर्ल्डकप का फाइनल खेल रही है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2005 और 2017 का खिताबी मुकाबला खेला था लेकिन दोनों विश्वकप भारत के बाहर आयोजित हुए थे। इस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप इंग्लैंड को बुरी तरह अंतिम 4 में ढेर कर के आ रही है, जिनके हौसले बुलंद हैं।
Women's World Cup 2025