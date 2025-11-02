ICC Women’s World Cup Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया से टूट गया 43 साल पुराना रिकॉर्ड, दर्ज हुआ अनचाहा आंकड़ा

INDW vs SAW, World Cup 2025 FInal: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 का खिताबे मुकाबले में उतरते ही भारतीय टीम ने अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस हार गईं, जो इस टूर्नामेंट के 9वें मैच में उनकी 8वीं टॉस हार है। इस तरह उन्होंने अपने ही 43 साल पुराने रिकॉर्ड को चोड़ दिया। भारतीय टीम ने लीग स्टेज में 7 मैच खेले थे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मिलाकर कुल 9 मैच हुए। इससे पहले 1982 खेले गए वनडे वर्ल्डकप में भारतीय टीम की कप्तान 12 में से 8 टॉस हार गई थीं।