INDW vs AUSW: बारिश ने रोका भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला, जानें मैच रद्द हुआ तो किसे होगा फायदा

India W vs Australia W Semifinal 2: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिर्फ एक बदलाव हुआ है। मैच शुरू हुआ और टीम इंडिया को छठे ओवर की पहली गेंद पर सफलता भी मिल गई। हालांकि इसके बाद बारिश की वजह से मैच रुक गया। इस मुकाबले को जीतने वाले टीम 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी।