आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में अभी तक 16 मैच खेले जा चुके हैं। सभी टीम राउंड रॉबिन में अपने चार-चार मुकाबले खेल चुकी हैं। अब सेमीफाइनल के लिए सभी टीमों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। बुधवार को टूर्नामेंट में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। इसके चलते दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटा गया। इस एक अंक के साथ जहां पाकिस्तान का खाता खुल गया तो वहीं इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का पछाड़ते हुए शीर्ष पर काबिज हो गई है। आइये इस मैच के पॉइंट्स टेबल की स्थिति आपको बताते हैं।
महिला विश्व कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब इंग्लैंड की टीम चार मैचों में तीन जीत, एक बेनतीजा मैच के बाद 7 अंक और +1.864 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम चार मैचों में तीन जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 7 अंक और +1.353 के नेट रन रेट के चलते दूसरे पायदान पर खिसक गई है। तीसरे स्थान पर छह अंकों के साथ साउथ अफ्रीका की टीम है। जबकि भारतीय महिला टीम चार में से दो हार, दो जीत के बाद 4 अंक और +0.682 के नेट रन रेट के साथ चौथे पायदान पर है।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड
|4
|3
|0
|0
|1
|7
|+1.864
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|3
|0
|0
|1
|7
|+1.353
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|-0.618
|भारत
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.682
|न्यूजीलैंड
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|-0.245
|बांग्लादेश
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|-0.263
|श्रीलंका
|4
|0
|2
|0
|2
|2
|-1.526
|पाकिस्तान
|4
|0
|3
|0
|1
|1
|-1.887
आज 16 अक्टूबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 में 17वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं। वहीं, टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025