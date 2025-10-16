ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्‍व कप 2025 में अभी तक 16 मैच खेले जा चुके हैं। सभी टीम राउंड रॉबिन में अपने चार-चार मुकाबले खेल चुकी हैं। अब सेमीफाइनल के लिए सभी टीमों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। बुधवार को टूर्नामेंट में इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच खेला गया मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। इसके चलते दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटा गया। इस एक अंक के साथ जहां पाकिस्‍तान का खाता खुल गया तो वहीं इंग्‍लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का पछाड़ते हुए शीर्ष पर काबिज हो गई है। आइये इस मैच के पॉइंट्स टेबल की स्थिति आपको बताते हैं।