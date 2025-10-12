आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सेमीफाइनल जंग रोमांचक होती जा रही है। बुधवार को कमजोर पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंची थी। वहीं, शनिवार को इंग्लैंड ने श्रीलंका को रौंदकर जीत की हैट्रिक के साथ ऑस्ट्रेलिया से शीर्ष स्थान छीन लिया। इंग्लैंड ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे और श्रीलंका को 45.4 ओवर में 164 रनों पर समेटते हुए 89 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।
अब महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड तीन मैचों में तीन जीत के बाद 6 अंक और +1.864 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन मैचों में दो जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 5 अंक और +1.960 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं, भारत तीन मैचों में दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और +0.953 के नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि साउथ अफ्रीका की टीम तीन मैचों दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और -0.888 के नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|+1.864
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|2
|0
|0
|1
|5
|+1.960
|भारत
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|+0.953
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|-0.888
|न्यूजीलैंड
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.245
|बांग्लादेश
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.357
|श्रीलंका
|3
|0
|2
|0
|1
|1
|-1.515
|पाकिस्तान
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.887
आज महिला वर्ल्ड कप 2025 का बेहद अहम मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी। मैचों का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होंगे।
