ICC Womens World Cup 2025 Points Table: जीत की हैट्रिक के साथ इंग्‍लैंड बनी टेबल टॉपर, जानें अन्‍य टीमों का हाल

ICC Womens World Cup 2025 Points Table: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में शनिवार को इंग्लैंड ने श्रीलंका को रौंदते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। आइये जानते हैं पॉइंट्स टेबल में अन्‍य टीमों की क्‍या स्थिति है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2025

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table

आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketworldcup)

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सेमीफाइनल जंग रोमांचक होती जा रही है। बुधवार को कमजोर पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंची थी। वहीं, शनिवार को इंग्लैंड ने श्रीलंका को रौंदकर जीत की हैट्रिक के साथ ऑस्‍ट्रेलिया से शीर्ष स्‍थान छीन लिया। इंग्‍लैंड ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे और श्रीलंका को 45.4 ओवर में 164 रनों पर समेटते हुए 89 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।

तीसरे स्‍थान पर खिसका भारत

अब महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में इंग्‍लैंड तीन मैचों में तीन जीत के बाद 6 अंक और +1.864 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है तो ऑस्‍ट्रेलिया की टीम तीन मैचों में दो जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 5 अंक और +1.960 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं, भारत तीन मैचों में दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और +0.953 के नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि साउथ अफ्रीका की टीम तीन मैचों दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और -0.888 के नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है।

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update

टीममैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
इंग्‍लैंड330006+1.864
ऑस्‍ट्रेलिया320015+1.960
भारत321004+0.953
साउथ अफ्रीका321004-0.888
न्‍यूजीलैंड312002-0.245
बांग्‍लादेश312002-0.357
श्रीलंका302011-1.515
पाकिस्‍तान303000-1.887

महिला विश्व कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग

आज महिला वर्ल्ड कप 2025 का बेहद अहम मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी। मैचों का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होंगे।

