अब महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में इंग्‍लैंड तीन मैचों में तीन जीत के बाद 6 अंक और +1.864 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है तो ऑस्‍ट्रेलिया की टीम तीन मैचों में दो जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 5 अंक और +1.960 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं, भारत तीन मैचों में दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और +0.953 के नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि साउथ अफ्रीका की टीम तीन मैचों दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और -0.888 के नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है।