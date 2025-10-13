Patrika LogoSwitch to English

IND W vs AUS W: भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में किया बड़ा उलटफेर, जानें कौन से नंबर पर है टीम इंडिया

Womens World Cup 2025 Points Table: महिला वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आइये जानते हैं अब पॉइंट्स टेबल में भारत समेत अन्य सभी टीमों का हाल जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table

आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketworldcup)

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में अब तक 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अब सेमीफाइनल के लिए टीमों के बीच रोमांचक रेस देखने को मिलेगी। रविवार को टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर करते हुए फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। अब यहां से उसका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना तय माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया 7 अंकों के साथ टॉप पर

महिला वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम चार मैचों में तीन जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद बाद 7 अंक और +1.353 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। वहीं, इंग्‍लैंड की टीम तीन मैचों में तीन जीत के बाद 6 अंक और +1.864 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। जबकि भारतीय टीम चार में से दो मैच हारकर 4 अंक और +0.682 के नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे स्थान पर चार अंकों के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम है, क्योंकि नेट रन रेट माइनस में है।

ICC Womens World Cup 2025 Points Table

टीममैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
ऑस्‍ट्रेलिया430017+1.353
इंग्‍लैंड330006+1.864
भारत422004+0.682
साउथ अफ्रीका321004-0.888
न्‍यूजीलैंड312002-0.245
बांग्‍लादेश 312002-0.357
श्रीलंका302011-1.526
पाकिस्‍तान303000-1.887

विश्व कप 2025 में आज साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मैच

आज 13 अक्टूबर को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका और बांग्‍लादेश के बीच विशाखापट्टनम में मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर देख सकते हैं। टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा।

