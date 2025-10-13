IND W vs AUS W: भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में किया बड़ा उलटफेर, जानें कौन से नंबर पर है टीम इंडिया

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में अब तक 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अब सेमीफाइनल के लिए टीमों के बीच रोमांचक रेस देखने को मिलेगी। रविवार को टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर करते हुए फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। अब यहां से उसका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना तय माना जा रहा है।