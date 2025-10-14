SA W vs BAN W: साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत से पॉइंट्स टेबल में भारत को बड़ा झटका, खिसककर इस नंबर पर पहुंची

महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 4 मैचों में 3 जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 7 अंक और +1.353 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर काबिज है। वहीं, इंग्‍लैंड अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक और +1.864 के नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका चार में से तीन मैच जीतकर 6 अंक और -0.618 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। जबकि भारत 4 में से 2 जीत और 2 मैच हारकर 4 अंक और +0.682 के नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया है।