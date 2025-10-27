ICC World Cup 2025: वूमेंस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करेगी ये धाकड़ बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

अब तक 7 बार वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ एक बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट में भी वह 7 में से 6 मुकाबले जीत कर पहले स्थान पर है। दूसरी ओर भारतीय टीम 7 में से 3 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम अभी शानदार फॉर्म में चल रही है और एक भी मैच नहीं हारी है। भारत- ऑस्‍ट्रेलिया के बीच हुए लीग मैच में भारतीय टीम 330 रनों का विशाल स्कोर बनाकर भी हार गई थी। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी उस मैच को भूलाकर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्‍ट्रेलिया एक बार फिर से फाइनल में प्रवेश कर खिताब अपने नाम करना चाहेगी।