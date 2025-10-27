Patrika LogoSwitch to English

ICC World Cup 2025: वूमेंस वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करेगी ये धाकड़ बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

INDW vs AUSW, ICC Women's World Cup 2025: अब तक 7 बार वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ एक बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट में भी वह 7 में से 6 मुकाबले जीत कर पहले स्थान पर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

मधुर मिलन राव

Oct 27, 2025

Pratika Rawal and Shafali Verma

प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा (फोटो- IANS)

Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्वकप में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। शानदार फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल को बांग्‍लादेश के खिलाफ हुए मैच में घुटने में चोट लग गई थी। इसके चलते वे टीम से बाहर हो गई हैं। उस मैच में भारत ने अमनजोत कौर से ओपनिंग करवाई थी। लेकिन बड़े सेमीफाइनल से पहले टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।

ओपनिंग बल्लेबाज प्रतीका रावल काफी अच्छी फॉर्म में चल रही थीं। इस टूर्नामेंट में वे 6 पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बना चुकी थीं। स्मृति मंधाना के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारियों की बदौलत भारत सेमीफाइनल मेें पहुंच चुका है। इससे पहले दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में 212 रनों की साझेदारी की थी। इतनी अच्छी फॉर्म में होने वाली खिलाड़ी का बाहर होना भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है।

शेफाली की हुई टीम में एंट्री

प्रतिका के टीम से बाहर होने के बाद भारतीय टीम में शेफाली वर्मा की एंट्री हो गई है। जिससे ये साफ हो गया है कि स्मृति मंधाना के साथ वही ओपनिंग करेंगी। हालांकि सवाल ये है कि क्या टीम से बाहर बैठी खिलाड़ी को सेमीफाइनल जैसे मैच में सीधे उतारना सही फैसला होगा। अगर शेफाली से ओपनिंग नहीं कराया जाता है तो हरलीन देओल या कप्तान हरमनप्रीत कौर भी विकल्प हो सकती हैं। दोनों ही बल्लेबाज ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करती हैं और अच्छी फॉर्म में हैं।

अब तक 7 बार वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ एक बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट में भी वह 7 में से 6 मुकाबले जीत कर पहले स्थान पर है। दूसरी ओर भारतीय टीम 7 में से 3 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम अभी शानदार फॉर्म में चल रही है और एक भी मैच नहीं हारी है। भारत- ऑस्‍ट्रेलिया के बीच हुए लीग मैच में भारतीय टीम 330 रनों का विशाल स्कोर बनाकर भी हार गई थी। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी उस मैच को भूलाकर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्‍ट्रेलिया एक बार फिर से फाइनल में प्रवेश कर खिताब अपने नाम करना चाहेगी।

