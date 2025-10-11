Women’s World Cup 2025 Semi Final Scenario: पाकिस्तान का बाहर होना तय! ये 4 टीमें बना सकती हैं सेमीफाइनल में जगह

ICC Women’s World Cup 2025 Semi Final Scenario after NZ vs BAN match: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड और श्रीलंका को छोड़कर बाकी सभी टीमें अपने तीन-तीन मुकाबले खेल चुकी हैं। न्‍यूजीलैंड ने शुक्रवार को बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है। अब वह तीन मैचों में दो अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, शीर्ष चार स्थानों पर क्रमश: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और साउथ अफ्रीका हैं। जबकि आखिरी पायदान पर पाकिस्तान की टीम है, जो अभी तक अपने तीनों मैचों से एक भी नहीं जीत सकी है। यहां से उसका बाहर होना तय है। आइये जानते न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच के बाद सेमीफाइनल के क्या समीकरण बन रहे हैं?