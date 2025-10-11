Women’s World Cup 2025 Semi Final Scenario: पाकिस्तान का बाहर होना तय! ये 4 टीमें बना सकती हैं सेमीफाइनल में जगह

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
ICC Women’s World Cup 2025 Semi Final Scenario after NZ vs BAN match: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड और श्रीलंका को छोड़कर बाकी सभी टीमें अपने तीन-तीन मुकाबले खेल चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है। अब वह तीन मैचों में दो अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, शीर्ष चार स्थानों पर क्रमश: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और साउथ अफ्रीका हैं। जबकि आखिरी पायदान पर पाकिस्तान की टीम है, जो अभी तक अपने तीनों मैचों से एक भी नहीं जीत सकी है। यहां से उसका बाहर होना तय है। आइये जानते न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच के बाद सेमीफाइनल के क्या समीकरण बन रहे हैं?
सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, जिसने इस टूर्नामेंट में बेहद घटिया प्रदर्शन किया है। उसने अपने शुरुआती तीन मैच बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंवाए हैं। वह बिना खाता खोले पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। अब उसके चार मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से हैं। यहां से एक भी मैच हारते ही वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पिछले महिला वर्ल्ड को देखते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 7 अंक चाहिए होंगे।
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें अपने तीन में से दो-दो मुकाबले जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम दो जीत और एक बेनतीजा मैच के चलते पांच अंकों के साथ टॉप पर है। वह चार में से एक मैच जीतते ही सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। वहीं, इंग्लैंड, भारत और बांग्लादेश को चार में से अपने दो-दो मैच जीतने होंगे।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|आस्टेलिया
|3
|2
|0
|0
|1
|5
|+1.960
|इंग्लैंड
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|+1.757
|भारत
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|+0.953
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|-0.888
|न्यूजीलैंड
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.245
|बांग्लादेश
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.357
|श्रीलंका
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|-1.255
|पाकिस्तान
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.887
महिला वर्ल्ड कप 2025 में आठ टीमें पहले राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में शीर्ष चार में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। राउंड रॉबिन प्रत्येक जीत पर 2 अंक मिलेंगे और टाई या बारिश के कारण मैच रद्द होने पर एक-एक अंक बांटा जाएगा। अंक बराबर होने की स्थिति में नेट रन रेट से फैसला किया जाएगा।
