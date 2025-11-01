ICC Women’s World Cup 2025: भारत और साउथ अफ्रीका में से किस टीम का पलड़ा भारी, जानें हेड टू हेड आंकड़े

ICC Women's World Cup 2025 INDW vs SAW: रविवार को मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium) आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले की मेजबानी करेगा। दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची हैं और अब खिताब जीतने की कोशिश में पूरा ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें लीग स्टेज में भी आमने सामने हुई थीं और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोनों टीमों के वनडे आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं।