Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Women’s World Cup 2025: भारत और साउथ अफ्रीका में से किस टीम का पलड़ा भारी, जानें हेड टू हेड आंकड़े

INDW vs SAW Head to Head in ODI: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। ये दोनों टीमें पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 01, 2025

India Women's Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ICC Women's World Cup 2025 INDW vs SAW: रविवार को मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium) आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले की मेजबानी करेगा। दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची हैं और अब खिताब जीतने की कोशिश में पूरा ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें लीग स्टेज में भी आमने सामने हुई थीं और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोनों टीमों के वनडे आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं।

20 ODI खेल चुकी हैं दोनों टीमें

इस वर्ल्डकप में भारतीय टीम भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई है, लेकिन वनडे के आंकड़े शानदार हैं। टीम इंडिया का पलड़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारी है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 20 में जीत हासिल की है तो 13 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका है।

पहली बार पटना में दोनों टीमों के बीच 1997 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। 30 सितंबर 2000 को भारत ने क्राइस्टचर्च में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद 7 मार्च 2002 को मुकाबला बेनतीजा रहा। साउथ अफ्रीका की महिला टीम को भारत के खिलाफ पहली जीत 10 मार्च 2002 को मिली। इसके बाद 13 मार्च 2002 को फिर से साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को हराया।

साल 2014 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच खेले, जिसमें से एक में जीत मिली और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में दोनों टीमों ने 6 वनडे मैच खेले और 4 में भारतीय टीम को जीत मिली। 2018 में टीम इंडिया को 3 में से 2 मैचों में जीत मिली।

पिछले 10 मैचों में बराबरी की टक्कर

भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखें, तो भारत ने 5 मैच जीते, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भी इतने ही मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। हालांकि पिछले 5 मुकाबलों टीम इंडिया को 4 में जीत मिली है और इकलौती हार वर्ल्डकप 2025 के लीग स्टेज में मिली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

01 Nov 2025 09:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Women’s World Cup 2025: भारत और साउथ अफ्रीका में से किस टीम का पलड़ा भारी, जानें हेड टू हेड आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, नजमुल हुसैन शांतो को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Najmul Hossain Shanto
क्रिकेट

शुभमन गिल के लिए इन खिलाड़ियों को किया जा रहा नजरअंदाज, आंकड़ों में गिल से भी बेहतर

IND vs UAE Match Records
क्रिकेट

बार-बार फ्लॉप होने के बावजूद‌ कप्तान सूर्या और कोच गंभीर इस क्रिकेटर पर मेहरबान, ये आंकड़े़ आपको करेंगे हैरान?

suryakumar yadav gautam gambhir
क्रिकेट

Women’s ODI World Cup 2025 Final : वर्ल्ड को मिलेगी नई चैंपियन, भारत को साउथ अफ्रीका की इन खिलाड़ियों से रहना होगा सतर्क

IND-W vs SA-W
क्रिकेट

टीम इंडिया से बाहर होते ही फॉर्म में लौटा बल्लेबाज, 26वां शतक ठोक हासिल किया बड़ा मुकाम

Karun Nair
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.