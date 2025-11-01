ICC Women’s World Cup 2025: भारत और साउथ अफ्रीका में से किस टीम का पलड़ा भारी, जानें हेड टू हेड आंकड़े

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
ICC Women's World Cup 2025 INDW vs SAW: रविवार को मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium) आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले की मेजबानी करेगा। दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची हैं और अब खिताब जीतने की कोशिश में पूरा ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें लीग स्टेज में भी आमने सामने हुई थीं और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोनों टीमों के वनडे आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं।
इस वर्ल्डकप में भारतीय टीम भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई है, लेकिन वनडे के आंकड़े शानदार हैं। टीम इंडिया का पलड़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारी है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 20 में जीत हासिल की है तो 13 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका है।
पहली बार पटना में दोनों टीमों के बीच 1997 में मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। 30 सितंबर 2000 को भारत ने क्राइस्टचर्च में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद 7 मार्च 2002 को मुकाबला बेनतीजा रहा। साउथ अफ्रीका की महिला टीम को भारत के खिलाफ पहली जीत 10 मार्च 2002 को मिली। इसके बाद 13 मार्च 2002 को फिर से साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को हराया।
साल 2014 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच खेले, जिसमें से एक में जीत मिली और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में दोनों टीमों ने 6 वनडे मैच खेले और 4 में भारतीय टीम को जीत मिली। 2018 में टीम इंडिया को 3 में से 2 मैचों में जीत मिली।
भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखें, तो भारत ने 5 मैच जीते, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भी इतने ही मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। हालांकि पिछले 5 मुकाबलों टीम इंडिया को 4 में जीत मिली है और इकलौती हार वर्ल्डकप 2025 के लीग स्टेज में मिली थी।
