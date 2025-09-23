Patrika LogoSwitch to English

आज खुलेगा पाकिस्तान का खाता या सीधे होगी फाइनल से बाहर? दांव पर लगी हैं श्रीलंका की भी उम्मीदें

SL vs BAN, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल की जंग में आज पाकिस्तान की टक्कर श्रीलंका से होगी। दोनों टीमें अपना अपना पहला मैच हार चुकी हैं और खिताबी मुकाबले में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत जरूरी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 23, 2025

Sahibjada Farhan
साहिबजादा फरहान (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025, SL vs BAN Update: एशिया कप 2025 सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला मंगलवार को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाना है। फाइनल में पहुंचने की संभावना को बरकरार रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है। इस वजह से इस मैच के रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद है।

श्रीलंका गंवा चुकी है पहला मैच

श्रीलंका ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर-4 में पहुंची थी, लेकिन उसे सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के पास पाकिस्तान के अलावा भारत के खिलाफ मैच है। फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को भारत-पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। इस तरह मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला है।

श्रीलंका वाली ही स्थिति पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत से मिली हार और यूएई, ओमान पर जीत दर्ज करके सुपर-4 में पहुंचा था। सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान को भारत से 6 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान को श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है और फाइनल में जाने के लिए दोनों मैचों में जीत जरूरी है। इसलिए श्रीलंका के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला है। हार, फाइनल के लिए उसका रास्ता बंद कर देगी।

पाकिस्तान का पलड़ा भारी

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 23 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान 13 मैच जीती है। श्रीलंका को 10 मैचों में जीत मिली है। हालांकि पिछले 5 मैचों में श्रीलंका पाकिस्तान पर भारी पड़ी है और पांचों मैचों में जीत दर्ज की है।

शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में भी श्रीलंका का पलड़ा कहीं न कहीं भारी है। श्रीलंका को बेशक पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम का खेल के हर विभाग में प्रदर्शन संतुलित रहा है। वहीं, पाकिस्तान का प्रदर्शन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में साधारण रहा है। इस मुकाबले में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल्स पर और सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। मैच रात 8 बजे शुरू होगा और 7.30 बजे टॉस होगा।

