आज खुलेगा पाकिस्तान का खाता या सीधे होगी फाइनल से बाहर? दांव पर लगी हैं श्रीलंका की भी उम्मीदें

शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में भी श्रीलंका का पलड़ा कहीं न कहीं भारी है। श्रीलंका को बेशक पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम का खेल के हर विभाग में प्रदर्शन संतुलित रहा है। वहीं, पाकिस्तान का प्रदर्शन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में साधारण रहा है। इस मुकाबले में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल्स पर और सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। मैच रात 8 बजे शुरू होगा और 7.30 बजे टॉस होगा।