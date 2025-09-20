Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK मैच नहीं हुआ तो भारत को होगा बड़ा नुकसान, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान ने बताई वजह

14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हुए मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। टॉस के समय भी सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 20, 2025

IND vs PAK Asia Cup 2025
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश ओलंपिक की मेजबानी करने की सोच रहा है। हम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं कर सकते। ओलंपिक मेजबानी पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।

भूटिया ने बताई वजह

बाइचुंग भूटिया ने कहा, "एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर जो कुछ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। खेल में राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर भारतीय टीम न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करती है, तो भविष्य में भारत को ही इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।"

ये भी पढ़ें

50 गेंदों में शतक ठोक स्मृति मंधाना ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज
क्रिकेट
Smriti Mandhana Fastest odi Hundred ()

उन्होंने कहा कि भारत ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है। अगर आप ओलंपिक होस्ट करते हैं, तो आपको पाकिस्तान को आने देना पड़ेगा। इस वजह से भी शायद भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी। भारत सरकार चाहे तो मैच के प्रसारण पर रोक लगा सकती है। बहुत सारे पाकिस्तानी अभिनेताओं, गायकों को देश में बैन किया गया है। उसी तरह भारत-पाकिस्तान मैच प्रसारण पर भी बैन लगाया जा सकता है, लेकिन मैच होना चाहिए।

IND vs PAK मैच का हुआ विरोध

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी संघर्ष हुआ था। इस घटना के बाद एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच होने पर सवाल खड़े हो गए थे। भारत सरकार ने एशिया कप को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट बताते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को यूएई भेजने की अनुमति बीसीसीआई को दी थी। हालांकि, देश में इस मैच को लेकर भारी विरोध हुआ।

14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हुए मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। टॉस के समय भी सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच के बाद 'नो हैंडशेक' एक बड़े विवाद के रूप में उभरा था। दोनों टीमें सुपर-4 में रविवार (21 सितंबर) को फिर आमने-सामने होंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

20 Sept 2025 08:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK मैच नहीं हुआ तो भारत को होगा बड़ा नुकसान, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान ने बताई वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.