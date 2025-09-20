IND vs PAK मैच नहीं हुआ तो भारत को होगा बड़ा नुकसान, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान ने बताई वजह

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी संघर्ष हुआ था। इस घटना के बाद एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच होने पर सवाल खड़े हो गए थे। भारत सरकार ने एशिया कप को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट बताते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को यूएई भेजने की अनुमति बीसीसीआई को दी थी। हालांकि, देश में इस मैच को लेकर भारी विरोध हुआ।