IND A vs AFG A: ‘करो या मरो’ मुकाबले में उतरी इंडिया A, अफगानिस्तान A के खिलाफ प्लेइंग 11 में किए 3 बदलाव

इंडिया ए ने इस सीरीज में शानदार आगाज किया था, जहां उसने पहले मैच में श्रीलंका ए को मात दी थी। दूसरे मुकाबले में DLS मैथड से अफगानिस्तान ए के खिलाफ उसे हार झेलनी पड़ी। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका ए के खिलाफ टाई हो गया, जहां सुपर ओवर में उसे हार झेलनी पड़ी। अब 3 मैचों में 2 अंकों के साथ भारत A अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि हार के साथ सीरीज का आगाज करने वाली श्रीलंका 3 में से 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर है।