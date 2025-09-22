श्रेयस अय्यर की वजह से अचानक टीम में बड़ा बदलाव, ध्रुव जुरेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेला गया पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। ऑस्ट्रेलिया-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। सैम कोंस्टस (109 रन) और जोश फिलिप (नाबाद 123 रन) के शानदार शतकों और कैम्पबेल कैलावे के अर्द्धशतक (88) से ऑस्ट्रेलिया-ए ने 6 विकेट पर 532 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी। वहीं देवदत्त पडिक्कल (150) और ध्रुव जुरेल (140) के शानदार शतकों से भारत-ए टीम ने कड़ी टक्कर देते हुए 7 विकेट पर 531 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी दिन दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 56 रन बनाए। इस तरह इस मुकाबले का परिणाम नहीं निकल सका।