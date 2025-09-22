श्रेयस अय्यर की वजह से अचानक टीम में बड़ा बदलाव, ध्रुव जुरेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

IND-A vs AUS-A 2nd unofficial Test: भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच मंगलवार 23 सितंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई लौट चुके श्रेयस अय्यर की जगह इस मुकाबले में उत्तर के प्रदेश के 22 वर्षीय विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल टीम की कमान संभालेंगे। श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भारत-ए टीम का नेतृत्व किया था।
स्टार भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 197 गेंदों में 13 चौके और 5 छक्के संग शानदार 140 रन की पारी खेली थी, जबकि कप्तान के तौर पर उस मैच में श्रेयस अय्यर ने बल्ले से निराश किया था और 13 गेंद का सामान करते हुए 8 रन बनाए थे।
भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच से भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद को बाहर किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय टीम की आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के मद्देनजर मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की संभावना है।
भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले जाने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच का टीवी पर प्रसारण नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 23 सितंबर 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 9ः30 बजे से शुरू होगा।
भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेला गया पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। ऑस्ट्रेलिया-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। सैम कोंस्टस (109 रन) और जोश फिलिप (नाबाद 123 रन) के शानदार शतकों और कैम्पबेल कैलावे के अर्द्धशतक (88) से ऑस्ट्रेलिया-ए ने 6 विकेट पर 532 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी। वहीं देवदत्त पडिक्कल (150) और ध्रुव जुरेल (140) के शानदार शतकों से भारत-ए टीम ने कड़ी टक्कर देते हुए 7 विकेट पर 531 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी दिन दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 56 रन बनाए। इस तरह इस मुकाबले का परिणाम नहीं निकल सका।