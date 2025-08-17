IND-A Women vs AUS-A Women: एलिसा हीली के तूफानी शतक से भारत हारा, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज

ऑस्ट्रेलिया 'ए' महिला क्रिकेट टीम भारतीय 'ए' महिला क्रिकेट टीम के साथ हुई इस सीरीज को भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी मान रही थी। यही वजह थी कि टीम में ताहलिया मैकग्रा और एलिसा हीली जैसी सीनियर टीम के खिलाड़ियों को 'ए' टीम में रखा गया था। लेकिन, तीसरे वनडे को छोड़ दें, तो शुरुआती दो मैचों में भारतीय टीम का दबदबा रहा। भारतीय टीम में शेफाली वर्मा को छोड़कर कोई भी बड़ा नाम नहीं था। इसके बावजूद टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया।