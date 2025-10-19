हर्षित राणा को बैन करने की मांग, पर्थ में टीम इंडिया की हार के बाद जानें फैंस क्यों कर रहे ये डिमांड

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए वनडे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने लचर प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में तो दम दिखा ही नहीं, बल्लेबाजों ने पहले ही हथियार डाल दिया था। बारिश से प्रभावित मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस को निराश किया तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाज भी परेशान नहीं कर पाए।