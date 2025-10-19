हर्षित राणा को बैन करने की मांग, पर्थ में टीम इंडिया की हार के बाद जानें फैंस क्यों कर रहे ये डिमांड

पर्थ वनडे में हर्षित राणा (फोटो- IANS)
IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए वनडे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने लचर प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में तो दम दिखा ही नहीं, बल्लेबाजों ने पहले ही हथियार डाल दिया था। बारिश से प्रभावित मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस को निराश किया तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाज भी परेशान नहीं कर पाए।
सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय फैंस की उम्मीदें टूट गईं और पर्थ में टीम इंडिया बुरी तरह हारकर 1-0 से पिछड़ गई। अर्शदीप सिंह ने शुरुआती सफलता दिलाई लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी तेज गेंदबाज से साथ नहीं मिला। मोहम्मद सिराज ने एक ओवर मेडन जरूर डाला लेकिन विकेट हासिल नहीं कर सके और 4 ओवर में 21 रन खर्च किए। हर्षित राणा ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी की और 27 रन लुटाए। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को एक एक सफलता मिली लेकिन इसका ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की रन चेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैच भले ही टीम इंडिया कई वजहों से हारी हो लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने हर्षित राणा को निशाना बनाया और एक बार फिर गौतम गंभीर के करीबी होने की वजह से टीम में शामिल होने का आरोप लगाया। बता दें कि जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का चयन हुआ था, तब से हर्षित राणा के सेलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। राणा को चुनने के लिए मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज गेंदबाज को नजरअंदाज करने का आलोचकों ने आरोप लगाया। पर्थ में हार के बाद हर्षित राणा एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर आ गए।
एक यूजर ने तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के फ्लॉप शो की आलोचना की ही लेकिन हर्षित राणा को बैन तक कर देने की मांग कर डाली। कई यूजर्स ने गौतम गंभीर से हर्षित राणा की टीम में शामिल करने पर भी सवाल पूछा। कुछ यूजर्स ने हर्षित का मजाक उड़ाया और उन्हें सच्चा ऑलराउंडर बताया, जो न बैटिंग करता है और न ही बॉलिंग।
