Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हर फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की रही है खराब शुरुआत, नाम किया अनचाहा रिकॉर्ड

India vs Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार से शुरू हुई वनडे सीरीज में गिल वनडे फॉर्मेट में अपनी कप्तानी की शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी हार के साथ हुई है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 19, 2025

IND vs AUS Shubman Gill

शुभमन गिल आउट होकर जाते हुए (फोटो- IANS)

IND vs AUS 1st ODI: शुभमन गिल को भारतीय टीम में विराट कोहली (Virat Kohli) के विकल्प के रूप में देखा जाता है। एक बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल (Shubman Gill) विराट की बराबरी कर पाएंगे या नहीं, इसका मूल्यांकन उनके करियर की समाप्ति के बाद ही हो सकेगा। लेकिन कप्तान के तौर पर गिल ने विराट कोहली की बराबरी की। हालांकि गिल के लिए निश्चित रूप से ये निराशाजनक है।

हर फॉर्मेट के पहले मैच में मिली हार

शुभमन गिल को जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 क्रिकेट सीरीज में पहली बार कप्तान बनाया गया था। 5 टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 4-1 से विजयी रही थी, लेकिन पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। गिल को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई थी। 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 2-2 से बराबर रही थी, लेकिन पहले टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा था।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार से शुरू हुई वनडे सीरीज में गिल वनडे फॉर्मेट में अपनी कप्तानी की शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी हार के साथ हुई है। इस तरह टी20, टेस्ट और वनडे में गिल की कप्तानी में पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली को भी बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट, वनडे और टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह गिल ने विराट के एक निराशाजनक रिकॉर्ड की बराबरी की है।

रविवार को खेले गए मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। बारिश की वजह से मैच 50 ओवर की जगह 26 ओवर का खेला गया। भारतीय टीम ने 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए थे। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का लक्ष्य दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

19 Oct 2025 06:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हर फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की रही है खराब शुरुआत, नाम किया अनचाहा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND-W vs ENG-W: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने किया कमाल, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की चौथी खिलाड़ी

India women
क्रिकेट

टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह हो जाएगी मुश्किल, अगर आज चेज नहीं हुआ 289 रन का लक्ष्य

INDW vs ENGW World Cup 2025
क्रिकेट

Mitchell Starc: क्या मिचेल स्टार्क ने सबसे तेज गेंद फेंक तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड? पर्थ में मची सनसनी  

Mitchell Starc
क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test : पाकिस्तान करेगा क्लीन स्वीप या साउथ अफ्रीका बचाएगा अपनी लाज?

PAK vs SA
क्रिकेट

सीरीज के बीच में इस खिलाड़ी की हुई टीम में एंट्री, 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था आखिरी वनडे

Nasum Ahmed
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.