हर फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की रही है खराब शुरुआत, नाम किया अनचाहा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार से शुरू हुई वनडे सीरीज में गिल वनडे फॉर्मेट में अपनी कप्तानी की शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी हार के साथ हुई है। इस तरह टी20, टेस्ट और वनडे में गिल की कप्तानी में पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली को भी बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट, वनडे और टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह गिल ने विराट के एक निराशाजनक रिकॉर्ड की बराबरी की है।