IND vs AUS: पर्थ में टीम इंडिया की हार की ये है सबसे बड़ी वजह! ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में जीता मैच

IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया, जहां टीम इंडिया बुरी तरह पस्त हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 26 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। बारिश से बाधित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन का लक्ष्य दिया गया। कंगारुओं ने इस लक्ष्य को 22वें ओवर में ही हासिल कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। इस मुकाबले में यूं तो टीम इंडिया पूरी तरह असफल रही लेकिन सबसे बड़ी वजह रही, उनकी सबसे बड़ी ताकत।