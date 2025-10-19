Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: पर्थ में टीम इंडिया की हार की ये है सबसे बड़ी वजह! ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में जीता मैच

बारिश से बाधित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन का लक्ष्य दिया गया। कंगारुओं ने इस लक्ष्य को 22वें ओवर में ही हासिल कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 19, 2025

IND vs AUS 1st ODI Perth

पर्थ वनडे में टीम इंडिया की हार (फोटो- IANS)

IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया, जहां टीम इंडिया बुरी तरह पस्त हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 26 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। बारिश से बाधित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन का लक्ष्य दिया गया। कंगारुओं ने इस लक्ष्य को 22वें ओवर में ही हासिल कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। इस मुकाबले में यूं तो टीम इंडिया पूरी तरह असफल रही लेकिन सबसे बड़ी वजह रही, उनकी सबसे बड़ी ताकत।

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम इंडिया को 13 के स्कोर पर रोहित शर्मा (8) के रूप में बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना 500वां मैच खेल रहे हैं। इसके बाद फैंस को लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले विराट कोहली से खासा उम्मीदें थीं, लेकिन कोहली टीम के खाते में कोई रन नहीं जोड़ सके। वहीं, कप्तान शुभमन गिल भी महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

बारिश के चलते मुकाबले में बार-बार रुकावट आई। टीम इंडिया 45 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अक्षर पटेल ने केएल राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। अक्षर पटेल 38 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि केएल राहुल ने 38 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने 19 रन की नाबाद पारी खेली। मेजबान टीम की ओर से जोश हेजलवुड, मिचेल ओवन और मैथ्यू कुहनेमैन ने दो-दो विकेट लिए। मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

हार की सबसे बड़ी वजह

पर्थ वनडे में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह रही उनकी सबसे बड़ी ताकत, यानी बल्लेबाजी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे तो विराट कोहली और श्रेयस भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिडिल ऑर्डर पर इतना दबाव पड़ा की भारतीय पारी अंत तक उबर नहीं पाई। राहुल और अक्षर की वजह से 136 रन तो बने लेकिन 26 ओवर में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए 131 रन बनाना मुश्किल काम नहीं था।

