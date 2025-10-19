पर्थ में ध्वस्त हुआ टीम इंडिया का टॉप आर्डर, राहुल की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को मिला चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

केएल राहुल (फोटो- IANS)
IND vs AUS ODI Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीच खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने 26 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे अधिक 38 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 31 और नितीश कुमार रेड्डी ने 19 रन की पारी खेली। जोश हेजलवुड, मिचेल ओवन और कुन्हेमन ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा मिचेल स्टार्क और नाथन ऐलिस ने भी 1-1 विकेट चटकाए। पर्थ में जारी इस मुकाबले में बारिश के चलते 24-24 ओवरों की कटौती की गई है। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवरों में 131 रन का लक्ष्य दिया गया है।
टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम इंडिया को 13 के स्कोर पर रोहित शर्मा (8) के रूप में बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना 500वां मैच खेल रहे हैं। इसके बाद फैंस को लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले विराट कोहली से खासा उम्मीदें थीं, लेकिन कोहली टीम के खाते में कोई रन नहीं जोड़ सके। वहीं, कप्तान शुभमन गिल भी महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
बारिश के चलते मुकाबले में बार-बार रुकावट आई। टीम इंडिया 45 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अक्षर पटेल ने केएल राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। अक्षर पटेल 38 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि केएल राहुल ने 38 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने 19 रन की नाबाद पारी खेली।
मेजबान टीम की ओर से जोश हेजलवुड, मिचेल ओवन और मैथ्यू कुहनेमैन ने दो-दो विकेट लिए। मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। दोनों टीमें सीरीज के इस शुरुआती मुकाबले को जीतकर 1-0 से बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा, जिसके बाद दोनों टीमें 25 अक्टूबर को सिडनी में सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेलेंगी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज में आमने-सामने होंगी।
