पर्थ में ध्वस्त हुआ टीम इंडिया का टॉप आर्डर, राहुल की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को मिला चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

IND vs AUS ODI Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीच खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने 26 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए। भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे अधिक 38 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 31 और नितीश कुमार रेड्डी ने 19 रन की पारी खेली। जोश हेजलवुड, मिचेल ओवन और कुन्हेमन ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा मिचेल स्टार्क और नाथन ऐलिस ने भी 1-1 विकेट चटकाए। पर्थ में जारी इस मुकाबले में बारिश के चलते 24-24 ओवरों की कटौती की गई है। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवरों में 131 रन का लक्ष्य दिया गया है।