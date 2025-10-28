Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20i Match Preview: भारतीय बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ढाएंगे कहर?

India vs Australia 1st T20i: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 28, 2025

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

IND vs AUS, 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम बागडोर मिचेल मार्श संभालेंगे। दोनों टीमों का पिछले कुछ मैचों में दमदार प्रदर्शन रहा है। दोनों टीमों ने अपने-अपने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8-8 मैच जीते हैं और एक-एक मैच में शिकस्त झेली है। वहीं, भारत का एक टी-20 मैच टाई रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।

IND vs AUS T20I: हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 30 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत मिली है और उसे मेजबान टीम से 11 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

कैनबरा में मौसम

कैनबरा में सुबह हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर खेला जाएगा। ऐसे में मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और 17 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

मनुका ओवल की पिच रिपोर्ट

कैनबरा की मनुका ओवल की पिच पर गेंद और बल्ले का संतुलन देखने को मिल सकता है। इस पिच पर शुरुआत में गेदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। नतीजन, बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं।

दोनों स्क्वाड इस प्रकार है-

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट-कीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस।

ये भी पढ़ें

मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह ‘संदेश’
क्रिकेट
Shardul Thakur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Cricket World Cup 2023

Updated on:

28 Oct 2025 11:22 pm

Published on:

28 Oct 2025 11:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 1st T20i Match Preview: भारतीय बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ढाएंगे कहर?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS 1st T20i Weather Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में बरसेंगे चौके-छक्के या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें कैनबरा का मौसम

India vs Australia 1st T20i Pitch Report
क्रिकेट

श्रेयस की स्थिति में कितना हुआ सुधार? BCCI ने दिया दूसरा मेडिकल अपडेट, अनुमान से ज्यादा गंभीर थी चोट

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital
क्रिकेट

भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही कोच का किया था बॉयकॉट, टीम मैनेजमेंट को भी लेना पड़ा बड़ा एक्शन

Indian Cricket Team Dressing Room
क्रिकेट

मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह ‘संदेश’

Shardul Thakur
क्रिकेट

IND vs AUS, 1st T20i: इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी भारतीय प्लेइंग-11, बताया-कौन खेलेगा और किसे बैठना होगा बाहर?

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.