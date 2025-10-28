IND vs AUS 1st T20i Match Preview: भारतीय बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ढाएंगे कहर?

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)
IND vs AUS, 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम बागडोर मिचेल मार्श संभालेंगे। दोनों टीमों का पिछले कुछ मैचों में दमदार प्रदर्शन रहा है। दोनों टीमों ने अपने-अपने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8-8 मैच जीते हैं और एक-एक मैच में शिकस्त झेली है। वहीं, भारत का एक टी-20 मैच टाई रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 30 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत मिली है और उसे मेजबान टीम से 11 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।
कैनबरा में सुबह हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 29 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर खेला जाएगा। ऐसे में मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और 17 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
कैनबरा की मनुका ओवल की पिच पर गेंद और बल्ले का संतुलन देखने को मिल सकता है। इस पिच पर शुरुआत में गेदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। नतीजन, बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं।
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट-कीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस।
