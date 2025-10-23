Patrika LogoSwitch to English

बीच मैदान पर रोहित और श्रेयस के बीच हुई बहस, अय्यर ने कहा- मेरे को मत बोलना फिर…’, Video Viral

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से वे सीरीज भी हार गई। इस दौरान पहली पारी में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच जोरदार बहस देखने को मिली।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

Rohit Sharma Shreyas Iyer

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर (IANS)

India Tour of Australia 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला गया, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए, जिसमें कंगारुओं ने 8 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस मैच में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को छोड़कर भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे। हालांकि इन्हीं दोनों बल्लेबाजों की बीच मैदान पर बहस हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

बता दें कि टीम इंडिया टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 7 ओवर तक भारतीय टीम 2 विकेट गंवा चुकी थी और क्रीज पर रोहित शर्मा के साथ श्रेयस अय्यर मौजूद थे। 14वें ओवर में जॉश हेजलवुड गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पहली ही गेंद रोहित के पैड से टकराकर ऑफ साइड में लुढ़क कर चली गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने रन लेने की कोशिश की लेकिन अय्यर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद रोहित को गुस्सा आया और वो अय्यर पर बरस गए। इस दौरान दोनों की बातें स्‍टंप माइक में रिकॉर्ड हो गईं।

सिंगल के लिए मना करने के बाद रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर से कहा कि तू भागा क्यों नहीं। इसके जवाब में अय्यर ने कहा कि अरे आप करके देखो, मेरे को मत बोलना फिर। श्रेयस कहना चाह रहे थे कि आप कहोगे तो भाग लूंगा लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। इसके जवाब में रोहित ने कहा कि अरे, तेरे को कॉल देना पड़ेगा। वो (हेजलवुड) सातवां ओवर डाल रहा है यार (मतलब गेंदबाज 7वां ओवर डाल रहा है तो थक गया होगा और इतनी जल्दी गेंद तक नहीं पहुंचेगा।) इसके बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि मुझे उसका एंगल पता नहीं है। आप कॉल करो ना। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं तुम कॉल नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर ने कहा कि सामने है आपके।

रोहित-अय्यर ने जोड़े 118 रन

एडिलेड वनडे में रोहित और अय्यर के बीच 118 रनों की साझेदारी हुई। दोनों की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्‍ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्‍य रखा। रोहित ने इस मुकाबले में अपना 59वां अर्धशतक जड़ा तो अय्यर की यह 23वीं फिफ्टी थी।

Updated on:

23 Oct 2025 05:11 pm

Published on:

23 Oct 2025 05:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बीच मैदान पर रोहित और श्रेयस के बीच हुई बहस, अय्यर ने कहा- मेरे को मत बोलना फिर…’, Video Viral

