बीच मैदान पर रोहित और श्रेयस के बीच हुई बहस, अय्यर ने कहा- मेरे को मत बोलना फिर…’, Video Viral

सिंगल के लिए मना करने के बाद रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर से कहा कि तू भागा क्यों नहीं। इसके जवाब में अय्यर ने कहा कि अरे आप करके देखो, मेरे को मत बोलना फिर। श्रेयस कहना चाह रहे थे कि आप कहोगे तो भाग लूंगा लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। इसके जवाब में रोहित ने कहा कि अरे, तेरे को कॉल देना पड़ेगा। वो (हेजलवुड) सातवां ओवर डाल रहा है यार (मतलब गेंदबाज 7वां ओवर डाल रहा है तो थक गया होगा और इतनी जल्दी गेंद तक नहीं पहुंचेगा।) इसके बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि मुझे उसका एंगल पता नहीं है। आप कॉल करो ना। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं तुम कॉल नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर ने कहा कि सामने है आपके।