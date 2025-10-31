IND vs AUS: 126 रन का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बना दिया मुश्किल, अंत तक हार नहीं माने ये 2 गेंदबाज

India vs Australia 2nd T20 Highlights: शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए आमने सामने हुईं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) टॉस हार गए और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए। दहाई का आंकड़ा न छूने वाले शुभमन पहले बल्लेबाज थे और इस मैच में ये आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। मेलबर्न में टीम इंडिया के 9 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाए। लिहाजा टीम इंडिया सिर्फ 125 रन पर ढेर हो गई। लेकिन भारत के 2 गेंदबाजों की बदौलत 126 रन का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल साबित हुआ।