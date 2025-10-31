Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: 126 रन का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बना दिया मुश्किल, अंत तक हार नहीं माने ये 2 गेंदबाज

IND vs AUS 2nd T20 Highlights: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जीत से साथ ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 31, 2025

Team India

Indian Men's Cricket Team (फोटो- IANS)

India vs Australia 2nd T20 Highlights: शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए आमने सामने हुईं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) टॉस हार गए और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए। दहाई का आंकड़ा न छूने वाले शुभमन पहले बल्लेबाज थे और इस मैच में ये आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। मेलबर्न में टीम इंडिया के 9 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाए। लिहाजा टीम इंडिया सिर्फ 125 रन पर ढेर हो गई। लेकिन भारत के 2 गेंदबाजों की बदौलत 126 रन का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल साबित हुआ।

बुमराह-चक्रवर्ती ने बढ़ाई मुश्किलें

ऑस्ट्रेलिया ने 14वें ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की, उसे देखकर ऐसा लगा कि अगर 30 रन और होते तो मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता था। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन इस मुकाबले में बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने साबित किया कि दोनों को एक छोर से मदद मिलती, तो 126 रन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए नामुमकिन हो जाता।

कुलदीप यादव सबसे महंगे गेंदबाज रहे और उन्होंने 20 गेंद फेंककर 45 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। बुमराह ने भी 4 ओवर में 26 रन दिए और दो सफलताएं प्राप्त की। हर्षित राणा ने 2 ओवर में 27 रन लुटाए।

20 ओवर भी नहीं खेल पाई टीम इंडिया

बता दें कि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुभमन गिल के रूप में तीसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। इसके बाद संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा (68) को हर्षित राणा (35) का साथ मिला, जिससे टीम इंडिया 100 के पार पहुंच सकी। दोनों के आउट होने के बाद टीम इंडिया को ढेर होते देर नहीं लगी और 18.4 ओवर में भारतीय पारी सिमट गई।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

31 Oct 2025 07:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: 126 रन का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बना दिया मुश्किल, अंत तक हार नहीं माने ये 2 गेंदबाज

