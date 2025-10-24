IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: टीम इंडिया बचा पाएगी अपनी साख या बारिश बनेगी विलेन? जानें सिडनी के मौसम का हाल

IND vs AUS 3rd ODI Sydney Weather Report: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले में शुभमन गिल जहां टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पिछले दोनों मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी थी, ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के पास क्लीन स्वीप से बचने का यह आखिरी मौका है। हालांकि इस दौरान सभी की नजरें मौसम के मिजाज पर भी टिकी होंगी।