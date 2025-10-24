IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: टीम इंडिया बचा पाएगी अपनी साख या बारिश बनेगी विलेन? जानें सिडनी के मौसम का हाल

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Photo Credit - IANS)
IND vs AUS 3rd ODI Sydney Weather Report: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले में शुभमन गिल जहां टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पिछले दोनों मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी थी, ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के पास क्लीन स्वीप से बचने का यह आखिरी मौका है। हालांकि इस दौरान सभी की नजरें मौसम के मिजाज पर भी टिकी होंगी।
पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान बारिश ने खलल डाला था, वहीं एडिलेड ओवल में बारिश नहीं हुई थी। ऐसे सिडनी में मौसम के मिजाज को लेकर सभी की नजरें हैं कि कहीं बारिश भारत की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर दे। फिलहाल, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि सिडनी में शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान बारिश के आसार नहीं हैं। हालाकि इस दौरान मौसम ठंडा रहेगा और तापमान 16 से 23 डिग्री तक तापमान रह सकता है।
टीम इंडिया ने सिडनी में कुल 21 वनडे खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ 5 मैच में जीत नसीब हुई है और 16 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मैच में भारत को सिर्फ दो जीत नसीब हुई है और उसे 16 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत ने सिडनी में अपना आखिरी वनडे 2016 में जीता था।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल फ्लॉप रहे हैं। केएल राहुल के बल्ले में भी वह धार नजर नहीं आई है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। राहत की बात यह है कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे मैच में अर्द्धशतक ठोक टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगाई है। अब सिडनी में शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल से बड़ी पारी खेलने की उम्मीद भारतीय प्रशंसक लगाए हुए हैं।
