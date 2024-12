ND vs AUS 3rd Test कहां खेला जाएगा? भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया तीसरा टेस्‍ट ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर 6 दिसंबर से खेला जाएगा। IND vs AUS 3rd Test कब से शुरू होगा? भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया तीसरा टेस्‍ट भारतीय समयानुसार, सुबह 5:50 बजे शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले 5.20 बजे दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन की घोषणा करेंगे।

IND vs AUS 3rd Test मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कौन से ऐप पर देख सकते हैं? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप Disney+Hotstar ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।