IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज खेलेंगे या नहीं? सामने आई यह अपडेट

IND vs AUS T20I Series: भारतीय फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में खेलने से चूक गए। उन्हें एडिलेड ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लग गई थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उनके खेलने को लेकर तमाम अटकलें लगाई जाने लगी हैं।
इसी बीच 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के शुरू होने ने पहले स्टार भारतीय ऑलराउंडर के फिट होने की उम्मीद जताई गई है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नीतीश कुमार रेड्डी की चोट को लेकर अपडेट दिया था। BCCI ने बताया था कि एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए थे। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नहीं चुना गया। BCCI की मेडिकल टीम प्रतिदिन उनकी चोट पर नजर बनाए हुए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से वनडे में डेब्यू किया। उन्होंने दो वनडे मैचों में 27.00 की औसत से कुल 27 रन बनाए। उनका वनडे में सर्वोच्च नाबाद स्कोर 19 रन है। वहीं, इतने ही मैचों में कुल 31 गेंद डाली लेकिन कोई विकेट झटकने में कामयाब नहीं हो सके।
वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से 22 वर्षीय क्रिकेटर ने कुल चार मैच खेले हैं और 180.00 की स्ट्राइक रेट से कुल 90 रन बनाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम एक अर्द्धशतक भी है, जिसे बांग्लादेश के खिलाफ अक्टूबर 2024 में लगाया था। वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 4 मैच में कुल 3 विकेट चटकाए हैं।
|मैच
|तारीख
|वेन्यू
|1st T20I
|29 अक्टूबर
|मनुका ओवल कैनबरा
|2nd T20I
|31 अक्टूबर
|मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम
|3rd T20I
|2 नवंबर
|बेलेरिव ओवल, होबार्ट
|4th T20I
|6 नवंबर
|गोल्ड कोस्ट स्टेडियम
|5th T20I
|8 नवंबर
|द गाबा, ब्रिस्बेन
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
