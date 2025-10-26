IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज खेलेंगे या नहीं? सामने आई यह अपडेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नीतीश कुमार रेड्डी की चोट को लेकर अपडेट दिया था। BCCI ने बताया था कि एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए थे। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नहीं चुना गया। BCCI की मेडिकल टीम प्रतिदिन उनकी चोट पर नजर बनाए हुए हैं।