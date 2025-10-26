Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज खेलेंगे या नहीं? सामने आई यह अपडेट

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 26, 2025

Nitish Kumar Reddy

नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर, भारत (Photo Credit - IANS)

IND vs AUS T20I Series: भारतीय फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में खेलने से चूक गए। उन्हें एडिलेड ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लग गई थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उनके खेलने को लेकर तमाम अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

इसी बीच 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के शुरू होने ने पहले स्टार भारतीय ऑलराउंडर के फिट होने की उम्मीद जताई गई है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नीतीश कुमार रेड्डी की चोट को लेकर अपडेट दिया था। BCCI ने बताया था कि एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए थे। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नहीं चुना गया। BCCI की मेडिकल टीम प्रतिदिन उनकी चोट पर नजर बनाए हुए हैं।

नीतीश के टी-20I और वनडे करियर पर नजर

ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से वनडे में डेब्यू किया। उन्होंने दो वनडे मैचों में 27.00 की औसत से कुल 27 रन बनाए। उनका वनडे में सर्वोच्च नाबाद स्कोर 19 रन है। वहीं, इतने ही मैचों में कुल 31 गेंद डाली लेकिन कोई विकेट झटकने में कामयाब नहीं हो सके।

वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से 22 वर्षीय क्रिकेटर ने कुल चार मैच खेले हैं और 180.00 की स्ट्राइक रेट से कुल 90 रन बनाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम एक अर्द्धशतक भी है, जिसे बांग्लादेश के खिलाफ अक्टूबर 2024 में लगाया था। वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 4 मैच में कुल 3 विकेट चटकाए हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया टी-20I सीरीज का शेड्यूल

मैच तारीखवेन्यू
1st T20I29 अक्टूबरमनुका ओवल कैनबरा
2nd T20I31 अक्टूबरमेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम
3rd T20I2 नवंबरबेलेरिव ओवल, होबार्ट
4th T20I6 नवंबरगोल्ड कोस्ट स्टेडियम
5th T20I8 नवंबरद गाबा, ब्रिस्बेन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टी-20I स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

IPL 2026 के लिए शाहरुख खान की KKR को मिला नया हेड कोच, टीम इंडिया के इस पूर्व कोच को सौंपी जिम्मेदारी
क्रिकेट
Abhishek Nayar becomes new KKR head coach

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

26 Oct 2025 05:26 pm

Published on:

26 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज खेलेंगे या नहीं? सामने आई यह अपडेट

