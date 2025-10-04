सूर्यकुमार यादव की भी जाएगी कप्तानी! टीम का ऐलान करने के बाद अजीत अगरकर ने कह दी ये बात

वनडे और टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया ऐलान हुआ (Photo-IANS)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर-नवंबर में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए शनिवार को सीनियर मेंस चयन समिति ने टीम इंडिया का ऐलान किया है। वनडे में बड़ा बदलाव करते हुए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी है। वहीं श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा पांच टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया पांच मैचों की टी-20 सीरीज भी खेलेगी। इसके लिए भी टीम का ऐलान हो गया है। टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। वहीं टीम का ऐलान करते समय चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद कयास लगाना शुरू हो गया कि टी-20 से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जा सकती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत अगरकर से पूछा गया कि जिस खिलाड़ी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसे कप्तान से हटाने का क्यों फैसला लिया? इस पर अजीत अगरकर ने कहा- तीनों फॉर्मेट के लिए तीन कप्तान रखना असंभव है और फिलहाल यह सबसे कम खेले जाने वाला प्रारूप है। यह फैसला 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखकर लिया गया है।
बता दें कि टेस्ट और वनडे टीम की कमान शुभमन गिल के पास है, जबकि टी-20 की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। अजीत अगरकर के तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान रखना असंभव है के बयान के बाद कयास लगाना शुरू हो गया है कि क्या टी-20 से सूर्या से कप्तानी छिन सकती है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी-20 में सूर्यकुमार यादव के पास टीम की कप्तानी है।
भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।
भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (VC), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (WK), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग