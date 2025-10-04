सूर्यकुमार यादव की भी जाएगी कप्तानी! टीम का ऐलान करने के बाद अजीत अगरकर ने कह दी ये बात

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया पांच मैचों की टी-20 सीरीज भी खेलेगी। इसके लिए भी टीम का ऐलान हो गया है। टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। वहीं टीम का ऐलान करते समय चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद कयास लगाना शुरू हो गया कि टी-20 से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जा सकती है।