IND vs AUS: पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप हुए थे विराट कोहली, तो टेस्ट से ले लिया था संन्यास

BGT की तरह इस मैच में भी कोहली ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंद पर आउट हुए हैं। वे कंगारू तेज गेंदबाजों के सामने लगातार संघर्ष करते हुए नज़र आए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क की ऑफ स्टम्प के बाहर की गुड लेंथ गेंद को कोहली शरीर से दूर खेलने गए और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। गेंद बल्ले से लगकर बैकवर्ड प्वाइंट की बायीं ओर गई जिसे कूपर कोनोली ने डाइव मार कर लपक लिया।