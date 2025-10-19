Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप हुए थे विराट कोहली, तो टेस्ट से ले लिया था संन्यास

IND vs AUS: पिछले साल दिसम्बर में जब भारतीय टीम बार्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई थी। उस सीरीज में कोहली का बल्ला नहीं चला था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 19, 2025

पर्थ वनडे में डक पर आउट हुए विराट कोहली (Photo - EspncricInfo)

India vs Australia 1st ODI at Perth: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 223 दिन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। लेकिन यह वापसी बेहद फीकी रही। दोनों खिलाड़ी सस्ते में पवेलियन लौट गए। कोहली इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाये और आठ गेंद खेलकर डक पर आउट हो गए।

BGT में फ्लॉप रहे थे कोहली

पिछले साल दिसम्बर में जब भारतीय टीम बार्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई थी। उस सीरीज में कोहली का बल्ला नहीं चला था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि उनके वनडे करियर में यह पहली बार है, जब कोहली ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर डक पर आउट हुए हैं।

ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंद पर फिर आउट

BGT की तरह इस मैच में भी कोहली ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंद पर आउट हुए हैं। वे कंगारू तेज गेंदबाजों के सामने लगातार संघर्ष करते हुए नज़र आए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क की ऑफ स्टम्प के बाहर की गुड लेंथ गेंद को कोहली शरीर से दूर खेलने गए और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। गेंद बल्ले से लगकर बैकवर्ड प्वाइंट की बायीं ओर गई जिसे कूपर कोनोली ने डाइव मार कर लपक लिया।

ओवरकास्ट कंडीशन होने की वजह से मिल रही है गेंदबाजों अच्छी स्विंग

पर्थ में ओवरकास्ट कंडीशन होने की वजह से गेंदबाजों अच्छी स्विंग मिल रही है। ऐसे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम लड़खड़ा गई और मात्र 13 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गवां दिया। छह महीने के बाद वापसी कर रहे रोहित शर्मा 16 मिनट ही क्रीज पर टिक सके। जोश हेजलवुड ने उन्हें स्लिप पर मैट रेनशॉ के हाथों कैच आउट कराया।

रोहित शर्मा भी फ्लॉप रहे

रोहित ने 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से आठ रन बनाए। इन दोनों के अलावा कप्तान शुभमन गिल भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। गिल 18 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने विकेट कीपर जोश फिलिप के हाथों कैच आउट कराया। फिलहाल बारिश के चलते मैच रुक गया है।

बारिश की वजह से रुका मैच

भारत ने 11.5 ओवर में तीन विककेट खोकर 37 रन बना लिए हैं। क्रीज़ पर श्रेयस अय्यर 20 गेंद पर छह और अक्षर पटेल 11 गेंद पर सात रन बनाकर टिके हुए हैं। बारिश के कारण ओवर में कटौती की गई है और अब मैच 49-49 ओवर का हो गया है।

