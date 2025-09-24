Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश के सामने सिर्फ अभिषेक शर्मा का चला बल्ला, सूर्या, शिवम और तिलक ने टेक दिए घुटने

Asia Cup 2025, Ind vs Ban: एशिया कप 2025 में बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 24, 2025

Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- BCCI)

IND vs BAN, Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने बांग्लादेश से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे शानदार प्रदर्शन अभिषेक शर्मा ने किया, जिन्होंने बतौर ओपनर 37 गेंद में 6 चौके और 5 छक्के संग शानदार 75 रन बनाकर रनआउट हुए। यह अभिषेक शर्मा के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा अर्द्धशतक है।

बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। शुभमन गिल (29 रन, 19 गेंद) के तौर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद भारत को जल्दी-जल्दी झटके लगे। शिवम दुबे (2 रन), अभिषेक शर्मा ( 75 रन), कप्तान सूर्य कुमार यादव ( 2 रन) और तिलक वर्मा (5 रन) बनाकर आउट हो गए।

ऐसे में हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल ने मिलकर तेजी से रन जुटाने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को निर्धारित 19.5 ओवर में नुकसान पर 168 रन तक पहुंचाया था कि हार्दिक पंड्या आखिरी गेंद पर आउट हो गए। हार्दिक पंड्या 29 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के संग 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अक्षर पटेल 15 गेंद में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए।

बांग्लादेश की तरफ रिशद हुसैन ने 2 विकेट झटके, जबकि मुस्तफिजुर रहमान, तंजीद हसन शाकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने 1-1 विकेट चटकाए।

क्रिकेट

