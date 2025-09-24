बांग्लादेश के सामने सिर्फ अभिषेक शर्मा का चला बल्ला, सूर्या, शिवम और तिलक ने टेक दिए घुटने

IND vs BAN, Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने बांग्लादेश से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे शानदार प्रदर्शन अभिषेक शर्मा ने किया, जिन्होंने बतौर ओपनर 37 गेंद में 6 चौके और 5 छक्के संग शानदार 75 रन बनाकर रनआउट हुए। यह अभिषेक शर्मा के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा अर्द्धशतक है।