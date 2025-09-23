बांग्लादेश के खिलाफ बड़े रिकॉर्ड पर हार्दिक पंड्या की नजर, ऐसा करने वाले बन जाएंगे सिर्फ दूसरे भारतीय

हार्दिक पंड्या अब तक 118 टी20 मुकाबलों में 97 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि चहल ने 80 मुकाबलों में 96 विकेट चटकाए हैं। अब अगर पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट हासिल करते हैं, तो टी20 क्रिकेट में विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे। फिलहाल, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीयों में अर्शदीप सिंह इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने 64 टी20 मुकाबलों में 18.49 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। वहीं, वैश्विक स्तर पर अफगानिस्तान के राशिद खान 173 विकेट के साथ सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं।