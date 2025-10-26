IND W vs BAN W: सेमीफाइनल की रिहर्सल के साथ आज टीम इंडिया को दूर करनी होंगी ये कमियां

India W vs Bangladesh W: न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत के साथ भारतीय महिला टीम में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। उससे पहले आज 26 अक्टूबर का टीम इंडिया अपने आखिरी लीग चरण के मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की अपेक्षा ये आसान मैच है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस मैच में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच से पहले कई समस्याओं का समाधान करना होगा।