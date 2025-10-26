IND W vs BAN W: सेमीफाइनल की रिहर्सल के साथ आज टीम इंडिया को दूर करनी होंगी ये कमियां

भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
India W vs Bangladesh W: न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत के साथ भारतीय महिला टीम में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। उससे पहले आज 26 अक्टूबर का टीम इंडिया अपने आखिरी लीग चरण के मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की अपेक्षा ये आसान मैच है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस मैच में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच से पहले कई समस्याओं का समाधान करना होगा।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पास यूं तो अब कुछ बेहतरीन फील्डर हैं, जो काफी रन भी बचाते हैं, लेकिन कैचिंग उसके लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 15-16 कैच टपकाए हैं। हां, इनमें से कुछ कैच कठिन जरूर थे, लेकिन कुछ आसान से कैच भी छोड़े गए हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ सेमीफाइनल को देखते हुए भारत को निश्चित रूप से इसमें सुधार करना होगा।
आखिरकार भारत को यह एहसास होने लगा है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में छह पूर्णकालिक गेंदबाजों की जरूरत है, लेकिन प्रबंधन हरलीन देओल को बाहर करने के लिए उत्सुक नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत को रेणुका सिंह ठाकुर और अमनजोत कौर को एक साथ खिलाना होगा। प्रतीक रावल और हरमनप्रीत जैसी खिलाड़ियों को विविधता लाने के लिए ओवरों में योगदान देना होगा।
स्नेह राणा ने कुछ विकेट लिए हैं, लेकिन महिला विश्व कप 2025 में उनका इकॉनमी रेट लगभग 6 रन प्रति ओवर का रहा है। अमनजोत का इकॉनमी रेट 6.88 का खराब रहा है। इसलिए भारतीय टीम को इस पर काम करने की जरूरत है। जब आपके मुख्य गेंदबाज ही इतने रन लुटाएंगे तो फिर आप अन्य से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
अक्सर भारतीय टीम के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जहां सलामी जोड़ी के आउट होने पर स्कोरिंग रेट काफी गिर जाता है। इस गिरावट को रोकने के लिए खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर को आगे आकर बल्लेबाजी करनी होगी। ऐसा लगता है कि हरलीन अपने आप में सिमटती जा रही हैं, जिससे जेमिमाह और उनके बाद आने वाली बाकी खिलाड़ियों पर दबाव काफी बढ़ रहा है। कप्तान के तीसरे नंबर पर आने से इस स्थिति से बचा जा सकता है।
