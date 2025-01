IND vs ENG 2nd T20 Pitch Report: चेन्नई में बरसेंगे रन या गेंदबाज पड़ेंगे भारी? जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

भारतीय टीम एक बार फिर तीन स्पिनर्स के साथ चेन्नई में उतर सकती हैं। ऐसे में भारतीय प्लेइंग-11 में मोहम्मद शमी की वापसी पर संशय हैं। अर्शदीप के साथ हार्दिक पंड्या एक बार भी भारतीय तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के आंकड़े एमए चिदंबरम स्टेडियम में वैसे तो भारत और इंग्लैंड की टीमें पहली बार इस प्रारूप में खेलेंगी। वहीं, अगर अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो यहां कुल दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को एक में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में 2012 में न्यूजीलैंड ने भारत को 1 रन से हराया था। वहीं भारतीय टीम ने 2018 में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से शिकस्त दी थी।

वैसे अगर भारत और इंग्लैंड के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 25 मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों ने 14 मैच भारत और इंग्लैंड ने 11 मैच जीते हैं।

यह भी पढ़ें

एमए चिदंबरम स्टेडियम: टी-20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड

कुल टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए – 2पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते- 1दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते- 1टॉस जीतने वाली टीम ने मैच जीते- 0टॉस हारने वाली टीम ने मैच जीते- 2सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर- 92 रन (शिखर धवन, भारत) vs वेस्टइंडीज, 2018सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी- 3/31 (इरफान पठान, भारत), vs न्यूजीलैंड, 2012सर्वोच्च टीम स्कोर- 182/4 (भारत) vs वेस्टइंडीज, 2018सर्वोच्च रन चेज- 182/4 (भारत) vs वेस्टइंडीज, 2018