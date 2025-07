शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का बजा डंका, विदेशी सरजमीं पर दर्ज की अब तक की सबसे बड़ी जीत

336 रन vs इंग्लैंड (बर्मिंघम, 2025)

318 रन vs वेस्टइंडीज (नॉर्थ साउंड, 2019)

304 रन vs श्रीलंका (गॉले, 2017)

295 रन vs ऑस्ट्रेलिया (पर्थ, 2024)

279 रन vs इंग्लैंड (लीड्स, 1986)

278 रन vs श्रीलंका (कोलंबो, 2015)